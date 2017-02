Jugendrichter über ihren Berufsalltag

Neu-Isenburg - Mit einem spannenden Vortrag wartete der FDP-Ortsverband beim jüngsten Themenabend auf. Die beiden Offenbacher Jugendrichter Yvonne Duttine und Dirk Wasmuth erzählten vor zahlreichen Besuchern aus ihrem Berufsalltag und klärten dabei so manches Vorurteil auf.

In einem gut einstündigen Referat gingen sie auf typische Tätergruppen und Delikte ein. Demnach sind die Täter ihren Angaben nach fast ausschließlich männlich, stammen aus Elternhäusern, in denen ihnen kaum Grenzen gesetzt werden, und haben selten einen Schulabschluss. Bei den Taten handele es sich zum weitaus überwiegenden Teil um Eigentumsdelikte.

Anschließend berichteten die Jugendrichter über den Ablauf eines Strafverfahrens und vor allem die möglichen Sanktionen. Im Kern ziele das Jugendstrafrecht auf Erziehen statt Bestrafen ab. „Wir wollen die Jugendlichen dazu animieren, ihr Leben in den Griff zu bekommen, Regeln zu beachten und vor allem einen ordentlichen Ausbildungsweg einzuschlagen“, so Duttine. „Oftmals lernen junge Menschen erst durch eine Verurteilung zu Sozialstunden oder gar einen Arrest, Regeln zu befolgen und Grenzen zu beachten.“ Und diese seien ihnen bislang nicht aufgezeigt worden.

Sorge bereitet den Richtern die zunehmende Verrohung. „War es noch vor einigen Jahren üblich, mit Schlägen und Tritten aufzuhören, sobald das Opfer am Boden liegt, so müssen wir beobachten, dass mittlerweile auch auf wehrlose Opfer weiter eingetreten wird – sogar gegen den Kopf.“ Befragt zu der oftmals langen Verfahrensdauer, erklärten die Richter, dass nicht die Fallzahl zugenommen habe, wohl aber der schleichende Personalabbau in der Justiz verantwortlich sei. „Nicht die Gesetze sind unzulänglich, sondern die Personaldecke muss verstärkt werden“, betonten sie.

Befragt nach Präventionsmöglichkeiten waren sich beide einig: „Bildung ist der entscheidende Faktor.“ Wer regelmäßig die Schule besuche, einen Abschluss anstrebe oder bereits in der Tasche habe, sei deutlich weniger gefährdet als jemand, der „rumhänge“. Dabei sei nicht nur die Schule entscheidend. Ganztägige Betreuungsangebote beginnend im Kleinkindalter sowie die aktive Mitgliedschaft im Sportverein und die allerdings immer rarer gesäten Jugendtreffs bieten ihrer Meinung nach ein soziales Umfeld, das so manchen von Haus aus fehle. „Wenn wir nur ein Zehntel der Kosten, die wir für die Verfolgung von Jugendstraftaten ausgeben, in Bildung investieren würden, könnten wir die Fallzahlen deutlich senken“, betonten die Richter zum Ende eines spannenden Abends. (hok)

