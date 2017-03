Verlängerung der Regionaltangente West bis Gewerbegebiet Ost ?

Neu-Isenburg - Die Stadt zeigt sich optimistisch: In einigen Jahren könnte die Regionaltangente West (RTW) tatsächlich durch Neu-Isenburg fahren – das Projekt bezeichnen Befürworter als eine Art Lottogewinn für die Stadt.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Mittwoch, 22. März, werden die Parlamentarier unter anderem auch per Drucksache über den Stand der Planungen zu einer möglichen Verlängerung der RTW bis ins Gewerbegebiet Ost in Kenntnis gesetzt. „Nach den ersten Voruntersuchungen wird eine abschnittsweise straßenbündige Führung der RTW auf der Friedhofstraße, zwischen der Frankfurter Straße und der Herzogstraße favorisiert“, so Bürgermeister Herbert Hunkel. Dadurch ließen sich die Belange der Fußgänger und Radfahrer am besten vereinbaren, da beidseitige Gehwege und abschnittsweise parallel dazu verlaufende bedarfsweise überfahrbare Schutzstreifen für Radfahrer beziehungsweise Geh- und Radwege möglich sind.

Da bei den RTW-Fahrzeugen vermutlich bis zu 100 Meter lange Züge eingesetzt werden, muss eine Ausnahmegenehmigung beim Regierungspräsidium Darmstadt eingeholt werden. Die erforderlichen Prüfungsunterlagen und Nachweise wurden laut Hunkel bereits zusammengestellt und der Genehmigungsbehörde übermittelt. Die Antwort stehe aber noch aus.

Insbesondere müsse die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte nachgewiesen werden. Hierzu sei eine Verkehrssimulation bis Ende März 2017 in Arbeit. Bislang entstanden der Stadt Kosten in Höhe von 39.000 Euro für alle bisherigen Voruntersuchungen. Nun blickt man im Rathaus sehr gespannt auf den 31. März: Dann steht die nächste Aufsichtsratssitzung der RTW Planungsgesellschaft an – und dort sollen die Ergebnisse vorgestellt werden „und bei positiver Bewertung kann die Verlängerung der RTW bis in das Gewerbegebiet Ost in den Planungsraum aufgenommen werden“, so Hunkel. Erst dann seien vertiefende Planungen erforderlich – wie Schallgutachten oder Bodengutachten. Die Kosten dazu würde dann die RTW GmbH übernehmen.

Hunkel ist nicht der einzige, der Feuer und Flamme für das Projekt ist: „Rolf Valussi, der Geschäftsführer der Planungsgesellschaft, zeigt sich stets optimistisch, dass er 2022 mit der RTW nach Neu-Isenburg fahren kann“, erzählt der Rathauschef. Und auch von Oliver Quilling kommen optimistische Töne: Bereits seit 1999, so merkt der Landrat an, werde über die RTW gesprochen – „aber so nah wie jetzt waren wir noch nie dran“.