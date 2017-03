Krankheitsüberträger Tigermücke fest im Blick

Neu-Isenburg - Mit der Chemie- und Umweltschutz-AG haben der promovierte Biologe Ruthard Friedel und seine Schützlinge der Goetheschule in den vergangenen Jahren zahllose Preise und Auszeichnungen beschert.

Nun sind zwei weitere hinzugekommen: Für aktuelle Umweltprojekte haben Schüler des Isenburger Gymnasiums zwei zweite Preise beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ geholt. Sieben Schüler der Chemie- und Umweltschutz-AG beteiligten sich mit fünf Projekten am Wettbewerb, der für Hessen Süd im Fraunhofer-Institut für graphische Datenverarbeitung (IGD) ausgerichtet wurde. Die sieben AG-Mitglieder präsentierten ihre Untersuchungen; die Themen reichten von „Metalle als Energiespeicher“ über Borretsch als Problemkraut in der Frankfurter Grünen Soße – jeweils von Katharina Drexel und Anamaria Waschnewski aus der zehnten Klasse – bis zu Biogasproduktion aus Apfeltrester, mit der sich Leon Jugert befasst hat.

Die Arbeit „Sauer macht lustig“, eine Studie über Äpfelsäure als mögliches neuartiges biologisches Säuerungsmittel, wurde mit dem zweiten Platz im Fach Chemie in der Altersgruppe „Jugend forscht“ ausgezeichnet. Die beiden Jungforscher Jakob Rappolt und Luca Wirthmann waren vergangenes Jahr mit einer anderen Untersuchung noch in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ angetreten – und hatten ebenfalls den zweiten Preis geholt.

Die Monitoring-Untersuchung über die Invasion der aggressiven und potenziell gefährlichen Tigermücke mit dem Titel „Die Wacht am Rhein“ wurde mit dem zweiten Platz in Biologie belohnt. „Diese neu eingewanderte Stechmücke kann beim Blutsaugen virale Krankheitserreger übertragen und hat in Italien auch schon regionale Ausbrüche von Dengue- und Chikungunya-Fieber ausgelöst“, berichtet AG-Betreuer Friedel. „Es ist bemerkenswert, dass hier im Fach Biologie weder ein Erster noch ein Dritter Platz vergeben wurden – bei insgesamt fünf eingereichten Biologie-Präsentationen aus verschiedenen Schulen.“

Die beiden Goetheschul-Preisträger aus der neunten Klasse, Duygu Kocao und Nico Dolaberidze, wollen diese Fallenuntersuchungen ab dem Frühjahr im Erlenbruch, auf dem Friedhof und an der Autobahnraststätte fortsetzen. Alle fünf Projekte wurden vom Förderverein der Goetheschule gesponsert, das Tigermücken-Monitoring zudem vom Umweltamt der Stadt finanziell unterstützt. (hov)

