Kriminalstatistik: Rote Laterne wieder abgegeben

Neu-Isenburg - Nicht, dass sich die Polizei über Arbeitsmangel hätte beklagen müssen: Einbrecher, Räuber und Co. trieben auch 2016 in Neu-Isenburg ihr Unwesen. Aber die gute Nachricht ist: Die Anzahl von registrierten Straftaten hat abgenommen.

Die aktuelle Kriminalitätsstatistik bescheinigt der Hugenottenstadt 2515 Delikte fürs abgelaufene Jahr – und damit einen Rückgang um 4,6 Prozent. In 56,5 Prozent der Fälle schnappten die Beamten die Täter. Die Bürger von Neu-Isenburg können sich auf den Straßen und Plätzen ihrer Stadt sicherer fühlen. Das ist die zentrale Botschaft von Polizeichef Volkmar Meyer im Gespräch mit unserer Zeitung über die jüngst vorgestellte Kriminalstatistik. 120 Straftaten weniger als die 2635 im Vorjahreszeitraum hat die Polizei im Jahr 2016 in Neu-Isenburg gezählt. Und, wichtiger: die sogenannte Häufigkeitszahl (HZ). Die ist aussagekräftiger als die reale Fallzahl, weil sie die Zahl der registrierten Delikte auf je 100.000 Einwohner hochrechnet und die Statistik so von Unschärfen der Bevölkerungsentwicklung befreit. Diese Zahl ist ebenfalls gesunken. Sie liegt jetzt bei 6695, im Jahr davor waren es 7248.

Die Ermittler klärten vergangenes Jahr mehr als jeden zweiten Fall auf, die Quote liegt diesmal bei 56,5 Prozent. Das ist ein Schritt im Vergleich zum Vorjahr – da waren es 51,3 Prozent. Im öffentlichen Raum, wo sich die Menschen subjektiv besonders unsicher fühlten, habe es beispielsweise weniger Delikte wie Raub gegeben, hebt der Polizeihauptkommissar hervor. Ebenfalls erfreulich aus Sicht der Polizei: Ausgezahlt habe sich die Tatsache, dass man drangeblieben sei in Sachen Präventionsarbeit beim Einbruchschutz. Die Fallzahlen gehen zurück, 88 Wohnungseinbrüche listet die Statistik für 2016 auf – 26 weniger als im Vorjahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag diese Zahl noch bei 232, 2001 sogar bei 289. „Da haben wir auch extrem viel Manpower investiert“, betont Meyer. Mittlerweile habe er den Eindruck, „dass der Bürger dem Appell der Polizei folgt, sein Haus sicherer zu machen“.

Deutlich zugenommen haben hingegen die Diebstähle aus Autos (von 83 auf 121). Bereits seit fünf Jahren steigen die Zahlen in diesem Bereich wieder an. „Vor allem auf Autos mit fest eingebauten Navis oder anderer hochwertiger Elektronik haben die Täter es abgesehen", beobachtet der Polizist. Da sei es auch nicht einfach, dem Bürger Verhaltensweisen zum Schutz an die Hand zu geben. Bauchweh macht den Beamten aber noch ein anderer Trend: Die Leute lassen offenbar wieder öfter Wertsachen in Autos liegen, so wurden auch wieder häufiger Portemonnaies, Handtaschen oder Handys daraus geklaut. „Das Thema war fast eingeschlafen, ploppt jetzt aber wieder auf", beobachtet Meyer eine gewisse neue Sorglosigkeit, die sich breit gemacht hat. Um keine Anreize für Autoknacker zu bieten, rät er: „Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun."

Gleich aufs ganze Auto abgesehen hatten Ganoven es auch 2016 immer mal, Erfolg hatten sie in 16 Fällen; und damit in drei mehr als im Vorjahr. „Das waren größtenteils hochwertige Fahrzeuge“, berichtet Meyer. Spitz waren Diebe auch wieder auf 221 Fahrräder. Zu Vergleich: Im Vorjahr kamen 242 Drahtesel abhanden. In diesem Bereich gebe es in der Regel wenige Täter, die immer wieder lange Finger machen. Bei den echten Angstmachern ist das Isenburger Bild gemischt. „Straftaten gegen das Leben“ gab es vergangenes Jahr eine, der Täter wurde gefasst. Gar keine Fälle von Raub auf Geldinstitute oder Postfilialen wurden gemeldet.

Wohl aber zum Beispiel 23 Fälle von „gefährlicher/schwerer Körperverletzung auf öffentlichen Straßen oder Plätzen“ (2015: 20); in 20 der 23 Fälle konnte der Täter geschnappt werden. „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, also auch Vergewaltigung, gab es mit 20 eine weniger als im Vorjahr; aufgeklärt wurden 16 davon.

Deutlich öfter musste sich die Polizei 2016 mit Kriminalität im Internet befassen, was nachzulesen ist in der Rubrik „Vermögens- und Fälschungsdelikte“, Abteilung „Betrug“. Die sei „ein großer Topf mit vielen Facetten“, erklärt Meyer. Fürs lästige, weil deutliche Statistik-Plus von 105 Fällen mehr als den 387 im Jahr 2015 – 2016 waren es 492 – sorgten eben auch diverse Betrügerein im Netz. Aufgeklärt wurden in dem Bereich 90 Prozent der Taten. Dinge wie abgetretene Außenspiegel an Autos oder auch Fälle von Vandalismus, beispielsweise ein abgerissenes Tornetz im Sportpark, fallen unter Sachbeschädigung. 189 Fälle davon gab es 2016, das hält sich in etwa die Waage mit dem Vorjahr.

Nicht schönzureden ist freilich, dass Neu-Isenburg im Kreisvergleich nach wie vor nicht unbedingt das sicherste Pflaster ist: Die rote Laterne – also die höchste Kriminalitätsrate im Kreis, die die Hugenottenstadt jahrelang mit sich herumschleppte – ist man nun aber immerhin los. Da zieht Rödermark (HZ: 7250) diesmal den Kürzesten. Das liegt zwar vor allem daran, dass dort eine Betrugsserie der Polizei die Bilanz verhagelt hat. Aber ein klein bisschen Seelenbalsam dürfte es für Isenburg trotzdem sein. Allein: Trotz des Rückgangs der Fallzahlen ist die Hugenottenstadt noch immer die Kommune mit der zweithöchsten Kriminalitätsrate bei den Kreisgemeinden, gefolgt von Dietzenbach.

Volkmar Meyer will den Blick auf den Kreisvergleich aber nicht zu hoch hängen. Man dürfe das Städteranking „nicht lesen wie die Bundesligatabelle“, hatte der Polizeichef bereits in den Vorjahren immer wieder betont: „Die Kriminalitätsrate hängt immer auch mit den Strukturdaten einer Stadt zusammen.“ So gebe es beispielsweise in Isenburg 5969 Betriebe – und damit natürlich auch mehr „Tatgelegenheiten“. (hov)