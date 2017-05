Ein schönes Land stellt sich vor

Neu-Isenburg - Kroatien ist viel mehr als Küste, Meer und Sonnenschein. Auch mehr als ein Schauplatz für Winnetou-Filme mit perfekter Landschaftskulisse. Und auch mehr als leckere Schinken, Salami und Trüffel-Speisen.

Das kleine Land bietet große historische Schätze und eine reiche Kultur. Davon können sich Besucher bis Samstag bei der Kroatischen Woche im Isenburg-Zentrum überzeugen. Kroaten, die ihre Heimat verlassen haben, pflegen Tradition und Kultur dort, wo sie sich niedergelassen haben. Auch in Neu-Isenburg. Im IZ haben sie nun eine der größten Präsentationen von Kultur und Kunst außerhalb des Landes auf die Beine gestellt.

An verschiedenen Ständen gibt es Informationen über das wunderschöne Reiseland, über die historischen Städte und reichhaltige Kultur des Landes an der dalmatischen Küste. Natürlich dürfen auch die Spezialitäten nicht fehlen, was gestern Nachmittag zu verführerischen Düften führt. Akzente setzen auch Designer-Kleidung im Ethno-Stil oder historische Trachten aus Slawonien.

IZ-Managerin Anna Reinhardt konnte zur Eröffnung nicht nur Vladimir Duvnjak, den kroatischen Genrealkonsul, sondern auch Landrat Oliver Quilling und Bürgermeister Herbert Hunkel begrüßen. „Ich bin sehr froh, aber auch voller Stolz, mit welchem Engagement die Kroatische Gemeinde Neu-Isenburg, die eine der aktivsten in Deutschland ist, diese beeindruckende Präsentation unseres Landes vorbereitet hat“, betonte Duvnjak. Auch Quilling zeigte sich beeindruckt und lobte das vielfältige kulturelle Engagement kroatischer Gemeinden im Kreis Offenbach.

Die Plitvicer Seen in Kroatien Zur Fotostrecke

„Bei uns in Neu-Isenburg leben mehr als 130 Nationalitäten und die Kroaten gehören zu jenen, die sich besonders in das kulturelle Leben einbringen“, lobte der Bürgermeister. Die Vorsitzende der Kroatischen Gemeinschaft Kroatien, Ivka Bokovic, dankte allen, die daran mitgewirkt haben, diese Präsentation des Kulturlebens zu ermöglichen.

Ganz besondere Höhepunkte der Woche versprechen die Auftritte von Dijaskorak, einer 2003 gegründeten Folkloregruppe des Neu-Isenburger Vereins mit insgesamt 75 aktiven Tänzern im Alter von vier bis 65 Jahren. Dazu gehört auch noch das Tamburica Ensemble mit elf Musikern und einem reichhaltiges Repertoire an alten Tänzen und Gesängen aus allen Regionen. Im vergangenen Jahr gab es für das Ensemble einen ersten Preis bei einem Wettbewerb kroatischer Folkloregruppen aus verschieden Ländern.

Eigens aus Süddalmatien kommt der Klub Cista Velika angereist und bietet traditionelle Ganga-Gesänge, Tänze und Bräuche. Im Isenburg-Zentrum sind auch eine Ausstellung der Künstlerin Valentina Kvesic sowie prämierte Fotos aus dem Wettbewerb „Heimat“ des Künstler-Ehepaares Ankica und Ante Karacic zu sehen. Ein großes Kulturspektakel verspricht zudem der „Kroatische Abend“ am Samstag ab 19 Uhr in der Hugenottenhalle. ( lfp)