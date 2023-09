Landtagskandidat Soares: Junge Familien im Blick

Von: Manuel Schubert

Fußball ist die große Leidenschaft von Sergio Mendes Soares. Durch den Ärger über schlechte Trainingsbedingungen in Offenthal begann der Eintracht-Fan einst, sich mit Politik zu beschäftigen. © strohfeldt

Direktkandidat Sergio Mendes Soares (Freie Wähler) will auf sich aufmerksam machen. Der Fußball hat ihn zur Politik gebracht.

Neu-Isenburg – Sergio Mendes Soares kommt pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt im Sportpark Neu-Isenburg geschlendert, im Kragen steckt eine Sonnenbrille, unterm Arm klemmt ein Rollerhelm. Der 31-Jährige macht einen entspannten Eindruck – vielleicht auch, weil er weiß, dass er bei der Landtagswahl am 8. Oktober nichts zu verlieren hat. „Für mich ist es vor allem eine Chance, Erfahrung zu sammeln“, sagt Mendes Soares.

Der Direktkandidat der Freien Wähler macht sich keine Illusionen. Den Wahlkreis 44 zu gewinnen, wo Platzhirsch Hartmut Honka (CDU) das Direktmandat zuletzt viermal in Folge erfolgreich verteidigt hat, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Auch über die Landesliste der Freien Wähler – Mendes Soares steht auf Platz elf – wird der Einzug in den Landtag schwierig. „Dazu bräuchten wir schon sieben, acht Prozent“, sinniert der Neu-Isenburger auf einer schattigen Bank zwischen zwei Fußballplätzen. Wahl und Wahlkampf sieht er eher als Gelegenheit, auf sich und die Freien Wähler aufmerksam zu machen.

Und um Themen zu setzen. Es sind Dinge des Alltags, die die politische Arbeit des gebürtigen Frankfurters prägen, der schon lange im hiesigen Wahlkreis verwurzelt ist. Mit 13 Jahren fängt er beim FC Offenthal das Fußballspielen an. Zeitweise müssen sich dort fünf Mannschaften einen Trainingsplatz teilen. Mendes Soares ärgert sich über die fehlende Unterstützung aus der Kommunalpolitik. „Schon damals habe ich mir gedacht: Das will ich besser machen.“ Mendes Soares kickt nicht nur selbst, er macht auch seine B-Lizenz und trainiert Jugendteams in Offenthal, später in Neu-Isenburg. „Durch die Arbeit mit den Jungs kam auch mein Entschluss, Lehrer zu werden“, erzählt Mendes Soares, der heute Politik und Wirtschaft sowie Spanisch unterrichtet.

Ich habe mit allen Gesellschaftsschichten, Kulturen und Religionen zu tun, ich kriege dadurch immer viele verschiedene Perspektiven mit.

Während des Studiums beginnt er, sich nach einer Partei umzusehen. Nachdem der Wahl-O-Mat zum dritten Mal die Freien Wähler ausgespuckt hat, tritt er 2019 ein. „Die Strukturen sind nicht so festgefahren, mir wurden Perspektiven aufgezeigt, mitgestalten zu können.“ Und die nutzt er. 2020 wird er zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen Freien Wähler gewählt, 2022 rückt er in die Neu-Isenburger Stadtverordnetenversammlung auf. Und nun die Landtagskandidatur.

Die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien liegt Mendes Soares durch seine Arbeit als Lehrer und Fußballtrainer am Herzen. Deswegen hält der Eintracht-Fan, der selbst noch keine Kinder hat, aber hofft, irgendwann Vater zu werden, den Zeitpunkt seiner Kandidatur für genau richtig: „Mit 50 wäre das nicht mehr authentisch.“

So setzt sich Mendes Soares etwa für kostenfreie Kitaplätze ein. Dafür wünscht er sich eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs. „Hessen gehört zu den Geberländern. In Berlin gibt es kostenlose Kitas, hier nicht. Das kann man doch niemandem erklären.“

Auch fordert er günstige Landeskredite für junge Menschen, die sich Immobilien kaufen möchten. „Als Lehrer bin ich recht privilegiert, aber viele Freunde von mir haben Bauchschmerzen wegen der Rente. Eigentum ist eine gute Altersvorsorge, aber selbst Paare mit zwei Vollzeitjobs können sich das im Rhein-Main-Gebiet kaum noch leisten.“

Zur Person 1992 als Sohn einer Deutschen und eines Portugiesen geboren, wächst Sergio Rafael Mendes Soares – so sein voller Name – zunächst in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main auf. Als er fünf Jahre als ist, zieht die Familie nach Offenthal, seit er 21 ist, wohnt er in Neu-Isenburg. Nach dem Abitur an der Dreieicher Weibelfeldschule studiert er Gymnasiallehramt an der Frankfurter Goethe-Universität, samt Auslandssemester in Almeria – „eine tolle Gelegenheit“, wie er sagt. Nach dem Referendariat in Frankfurt-Riedberg wird er 2022 verbeamtet und arbeitet seitdem als Lehrer für Politik und Wirtschaft sowie Spanisch an der Dreieichschule Langen. Seit zwei Jahren ist Sergio Mendes Soares verheiratet. msc

Aus dem Berufsalltag als Lehrer weiß Mendes Soares natürlich auch, was an den Schulen besser laufen könnte. „Wenn man den Job gut machen will, ist er eine unfassbare Belastung“, findet er. Sein Lösungsansatz: Systemadministratoren und Bürokaufleute an Schulen einstellen, damit die Lehrer mehr Zeit fürs Unterrichten haben und sich weniger mit Verwaltungs- und technischen Aufgaben herumschlagen müssen. Trotz des Stresses hält Mendes Soares die Arbeit in der Schule für bereichernd: „Ich habe mit allen Gesellschaftsschichten, Kulturen und Religionen zu tun, ich kriege dadurch immer viele verschiedene Perspektiven mit.“

Erkenntnisreich waren für ihn auch die ersten Wochen des Haustürwahlkampfs. Vor allem bei AfD-Sympathisanten hat er eine große Wut festgestellt, „viele fühlen sich nicht abgeholt und verstanden“. Die AfD habe jedoch „wenig bis keine Lösungsansätze“. Mendes Soares findet, dass die Freien Wähler die bessere Protestwahl sind: „Wir gehören auch nicht zu den Etablierten, bieten aber Lösungsansätze an.“ (Manuel Schubert)