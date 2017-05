Leben an der Ladenzeile

Gravenbruch - Nanu? Große blaue Fahrzeuge vom Hessischen Rundfunk (hr) stehen dieser Tage vor den leer stehenden Räumen der Forsthausgalerie.

Immer wieder bleiben Passanten stehen und interessieren sich für das ungewohnt geschäftige Treiben rund um die heruntergekommene Ladenzeile. Eine Nachfrage bei der hr-Pressestelle offenbart: In Gravenbruch laufen Vorbereitungen für den Dreh mehrerer Szenen für den neuen Tukur-Tatort, den der hr für das Erste dreht.

Die brachliegenden Räume der Galerie werden eine Kulisse sein in dem neuen Frankfurt-Krimi mit dem Arbeitstitel „Murot und das Murmeltier“. Dafür dreht der hr laut aktueller Mitteilung vom 3. Mai bis zum 9. Juni „in Frankfurt und Umgebung“ mit Ulrich Tukur und Barbara Philipp. Regie führt Dietrich Brüggemann, der auch das Drehbuch schrieb. Auf Nachfrage ist nun zu erfahren, dass die Fernsehleute sich auch die alte Forsthausgalerie als Drehort ausgesucht haben. Wann genau in Gravenbruch gedreht wird, kann hr-Sprecher Christian Bender derzeit noch nicht sagen. Er gehe aber davon aus, dass es Mitte Mai sein wird.

Und das passiert in „Murot und das Murmeltier“: Morgens um 7.30 Uhr klingelt das Telefon von LKA-Ermittler Felix Murot. Es ist seine Assistentin Magda Wächter, die ihm mitteilt, dass es eine Geiselnahme in einer Bank gibt, und dass er sofort kommen muss. „Wer überfällt denn heute noch eine Bank?“, murmelt Murot, und: „Wahrscheinlich wieder ein verzweifelter Amateur.“ Wächter soll schon einmal alles vorbereiten, das sei ja klassische Polizei-Routine. Waschen, Rasieren, Anziehen, jeden Morgen die gleiche Prozedur. Murot fährt zum Tatort, legt sich eine Schutzweste an und begibt sich in die Bank, um den Bankräuber und Geiselnehmer zur Aufgabe zu überreden. Dank gelernter Polizeipsychologie kann er den Geiselnehmer überzeugen, sich zu stellen. Doch im letzten Moment geht irgendetwas schief. Murot wird erschossen und wacht schweißgebadet zu Hause wieder auf. Sein Telefon klingelt. Es ist Wächter. Sie ruft ihn zu einem bewaffneten Banküberfall mit Geiselnahme. Ein Routinefall – so scheint es. Murot fürchtet um seinen Verstand …

In den Hauptrollen sind neben Ulrich Tukur und Barbara Philipp Christian Ehrich, Anna Brüggemann, Daniel Zillmann, Jacob Matschenz, Sascha Nathan, Nadine Dubois, Tom Lass, Jörg Bundschuh, Monika Wojtyllo, Katharina Schlothauer, Tina Pfurr sowie Felix Schönfuss zu sehen.

Da wird also einiges los sein in dem kleinen Stadtteil; und das Ganze dürfte auch eine Herausforderung werden für die ohnehin oft angespannte Parkplatzsituation am Dreiherrnsteinplatz. Was die Parkplätze betrifft, arbeite man noch an einer Lösung, die die Gravenbrucher nicht zu sehr belastet, heißt es gestern aus dem Rathaus. - hov