Leitfaden für Stadtumbau soll Ende des Jahres vorliegen

Neu-Isenburg - Es soll der Leitfaden für den ehrgeizigen Stadtumbau werden. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wird Maßnahmen auf fünf verschiedenen Handlungsfeldern umfassen, die die Richtung für die kommenden Jahre vorgeben. Von Holger Klemm

Eine Sammlung der unterschiedlichen Ideen für das Fördergebiet „Vom Alten Ort zur Neuen Welt“ stellte nun die NH Projektstadt vor. Damit die Neu-Isenburger ein wenig mehr Zeit haben, die ganzen Vorschläge zu bündeln, hat das zuständige Ministerium einer Verlängerung der Abgabefrist für das ISEK bis zum Jahresende zugestimmt. Am Dienstag, 27. November, tagt abermals die Lokale Lenkungsgruppe. Ende März soll dann die Entscheidung über das ISEK in der Stadtverordnetenversammlung fallen. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Ulrich Eckerth-Beege (ProjektStadt der Nassauischen Heimstätte) hat die vorläufigen Ergebnisse vorgestellt, die in dem umfangreiche Beteiligungsprozess der Bevölkerung zusammengekommen sind. So gab es neben der Lenkungs- und Projektgruppe auch AGs zum Alten Ort, zur Innenstadt und zur „Neuen Welt“. Hinzu kamen Bürgerinformationsveranstaltungen und ein Stadtrundgang. Und auf Basis der Vorschläge muss nun das ISEK entstehen.

+ Die vorläufigen Ergebnisse zum Stadtumbauprozess präsentiert Ulrich Eckerth-Beege. Eckerth-Beege geht auf die fünf Handlungsfelder „Verkehr und Mobilität“, „Städtebau und Wohnen“, „Soziale Infrastruktur“, „Lokale Ökonomien, Gastronomie und Einzelhandel“ sowie „Klimaschutz und Klimaanpassung“ ein. Am umfangreichsten sind die Ideen zu „Verkehr und Mobilität“. Ganz oben steht ein räumliches Verkehrskonzept mit Wegebeziehungen zwischen dem Alten Ort, der Frankfurter- und Bahnhofstraße sowie zum IZ. Weitere Punkte sind das Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsarten, die Tramverlängerung, eine Untersuchung für den Alten Ort, ein Parkraumbewirtschaftungskonzept, der Ausbau der E-Mobilität sowie die Erweiterung des Fördergebiets um den Wilhelmsplatz. „Es gab eine rege Beteiligung der AG zum Alten Ort“, so Eckerth-Beege, was sich im Bereich Städtebau und Wohnen niederschlägt. Dort ist neben den Stichworten Hugenottenhalle und Stadtbibliothek auch eine Machbarkeitsstudie für die Gestaltung des Bereichs um den Marktplatz enthalten. Weitere Punkte sind der Wunsch nach Gestaltungsfibeln für Fassaden und den öffentlichen Raum, aber auch der Grundstückserwerb für bezahlbaren Wohnraum.

Im Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur, Kultur und Freizeit“ sollen unter anderem die Anpassung bestehender Freiflächen für Zielgruppen geprüft, der Bedarf an Räumen für Jugendliche untersucht und mehr Orte für Nachbarschaft und Begegnungen geschaffen werden. Zur Stärkung der Kultur, des Erbes und der Identität werden Infotafeln im Alten Ort vorgeschlagen. Zur „Lokalen Ökonomie“ werden eine Analyse und ein Konzept für den Einzelhandel und die Gastronomie gefordert. Die Marketingmöglichkeiten für die Innenstadt sollen verbessert sowie die Nutzung des Marktplatzes und die Einrichtung eines Start-Up-Zentrums untersucht werden. Zum Katalog in diesem Bereich gehören weiter ein Citymanager, die Verbesserung der Lauflage vom Isenburg-Zentrum zur Bahnhofstraße. Beim Handlungsfeld Klimaschutz steht die Erstellung eines Grün- und Pflegekonzepts ganz oben – mit den Stichworten Biodiversität, Blühfolge, Nistmöglichkeiten, Insektenwiese, klimaangepasste Pflanzen sowie die Begrünung der Frankfurter und Bahnhofstraße.

Regionaltangente West: Besichtigung und Protest in Bildern Zur Fotostrecke

Angedacht sind unter anderem auch eine Grünraumfibel für nachhaltige Pflanzungen sowie die Begrünung von Fassaden und Dächern. Gewünscht wird zudem der Ausbau der blauen Infrastruktur in der Stadt mit Brunnen oder Wasserrinnen. Mit einer Aussage stößt der NH-Mitarbeiter bei der Präsentation aber auf Unverständnis bei Bürgermeister Herbert Hunkel und Erstem Stadtrat Stefan Schmitt. Bürger hätten geklagt, dass Bäume in der Stadt so zurückgeschnitten werden, dass sie keine Überlebenschance mehr hätten. Schmitt: „Das können aber keine städtischen Bäume sein.“