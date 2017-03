Neu-Isenburg - Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines Fahrzeugs, der auf der Autobahn 661 in den vergangenen Tagen einen 4 000-Euro-Schaden verursacht hat und abgehauen ist.

Die Beamten gehen davon aus, dass ein Fahrzeug mit Zwillingsbereifung in Höhe Neu-Isenburg (in Fahrtrichtung Egelsbach) von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei wurde die Leitplanke massiv beschädigt. So zumindest stellt sich das von einer Streife der Autobahnpolizei gestern festgestellte Spurenbild dar. Nach seinem Unfall muss der Laster oder Transporter weitergefahren sein, ohne sich bei der Polizei zu melden. Zurückgelassen hat er nur den Schaden und die Abdeckung einer Rückleuchte. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug einen Schaden über die komplette Seite hat. Zeugen werden um Anruf unter 06183/911550 gebeten. (hov)