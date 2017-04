Linke finden keine Verbündeten für Vorstoß zum Wohnungsbau

Neu-Isenburg - In Neu-Isenburg werden in den nächsten Jahren im großen Stil Wohnungen gebaut, allerdings zumeist im höherpreisigen Segment. Immer mal ist deshalb der Vorwurf zu hören, die Stadt tue zu wenig für Menschen, die weniger Geld haben.

Die Linken wollten deshalb eine Sozialquote im Wohnungsbau, die anderen Parteien nicht: Für ihren Vorstoß fand die Fraktion im Stadtparlament keine Verbündeten. Eine Begründung: Neu-Isenburg habe im Kreisvergleich den Spitzenplatz bei Sozialwohnungen. „Wann immer in den letzten Jahren das Thema Sozialer Wohnungsbau aufkam, schmetterte es immer gleich reflexartig: Neu-Isenburg hat die meisten Sozialwohnungen im Kreis Offenbach“, sagte Linken-Fraktionschef Edgar Schultheiß, der den Antrag einbrachte. „Das mag ja stimmen, aber wir haben auch festgestellt, dass sich da seit Jahren nichts getan hat, wir haben einen Investitionsstau“, kritisierte er. Wie berichtet, hatten die Linken daher den Antrag an die Stadtverordnetenversammlung gestellt, wonach der Magistrat eine Sozialquote beim Wohnungsbau festsetzen solle.

In allen noch nicht rechtsgültigen Bebauungsplänen, die Wohnbauflächen vorsehen, sollten nach Vorstellung der Linken 30 Prozent der Fläche dafür reserviert werden. Auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau sollte bei allen Neubauvorhaben 30 Prozent der Wohnungen mit einer Mietpreisbindung versehen und auch mit privaten Bauherren sollte eine solche Quote für den Wohnungsbau vereinbart werden. Dadurch könne abgesichert werden, dass auch bezahlbarer Wohnraum entstehe, so die Begründung der Linken. Die Quote biete zudem die Möglichkeit, „der Entstehung sozialer Brennpunkte entgegenzuwirken“.

Auch der Verweis von Bürgermeister Herbert Hunkel darauf, dass die Gewobau im Birkengewann bald neuen sozialen Wohnraum schaffe, ließ Schultheiß nicht gelten: „Das wird nicht reichen“, ist er überzeugt. Die Forderung der Linken: „Wir halten es für dringend notwendig, dass die Stadt aktiv wird, denn wir können da nicht nur auf den freien Markt warten.“

Der Bürgermeister war auf die Debatte vorbereitet und hatte Statistiken parat. Wenn man die Zahlen beleuchte, stehe Neu-Isenburg gut da, stieg er ein: Insgesamt habe die Stadt 1257 Sozialwohnungen, dies sei im Kreisvergleich der Spitzenplatz.

Es gebe ein großes Interesse an freifinanzierten, barrierefreien Wohnungen im Birkengewann, führte Hunkel weiter aus. 72 davon würden von der Gewobau im ersten Bauabschnitt gebaut, Anfang 2019 sollen sie bezugsfertig sein. Insgesamt seien etwa 200 Wohnungen geplant.

„Bisher haben sich 260 Interessenten für freifinanzierte Wohnungen gemeldet, davon 243 Anfragen aus Isenburg.“ Von diesen 260 Interessierten wohnen laut Stadt 64 in einer Gewobau-Wohnung. „Mir ist wichtig, dass wir mit den barrierefreien freifinanzierten Wohnungen einer großen Nachfrage entsprechen und dass dadurch auch einige (ältere) und sehr preiswerte Wohnungen der Gewobau frei werden“, hebt Hunkel hervor – „also ein doppelter Effekt“.

Auch Maria Sator-Marx konnte dem Ansinnen der Linken nichts abgewinnen. „Wenn Neu-Isenburg etwas hat, dann ist es öffentlich geförderter, sozialer Wohnraum“, erwiderte die Grünen-Fraktionschefin. Dass man davon natürlich immer noch mehr haben könne, stehe außer Frage. Auch sei bekannt, dass es im Rhein-Main-Gebiet viel Zuzug gebe. „Aber wir können nicht an allen Ecken der Heilsbringer der Nation sein“, so Sator-Marx. Im Vergleich mit den anderen Kreis-Kommunen könne Isenburg sich sehen lassen, „man muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen“. Aus ihrer Sicht sei der Antrag daher „für Isenburg nicht zielführend“. Ähnlich sahen das Redner anderer Fraktionen. „Sie wollen einen Zwang“, kritisierte etwa Susann Guber (FDP) die Linken mit Blick auf die Bauherren.

Die SPD habe sich mit dem Antrag intensiv befasst, ergänzte deren Vorsitzender Markus Munari. So, wie die Linken ihn formuliert hätten, stimme man zwar nicht in Gänze zu, „aber die SPD findet, dass das Thema diskutiert werden sollte“, so Munari. Er plädierte für einen Verweis in den Ausschuss. Der Antrag wurde abgelehnt, ebenso der Ausschussverweis. Nur die Linken stimmten zu, die SPD enthielt sich, der Rest war dagegen. (hov)