Linke: Sozialquote bei Wohnungsbau

Neu-Isenburg - Das Thema städtische Wohnungspolitik dürfte bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung für Gesprächsstoff sorgen: Die Fraktion Die Linke hat einen Antrag gestellt, wonach der Magistrat eine Sozialquote beim Wohnungsbau festsetzen soll.

In allen noch nicht rechtsgültigen Bebauungsplänen, die Wohnbauflächen vorsehen, sollen nach Wunsch der Linken 30 Prozent der Fläche für geförderten Wohnungsbau reserviert werden. Auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau soll zudem angewiesen werden, bei allen Neubauvorhaben 30 Prozent der Wohnungen mit einer Mietpreisbindung zu versehen. Zudem wünschen sich die Linken, dass die Stadt auch mit privaten Bauherren eine solche Quote für Wohnungsbau mit Mietpreisbindung vereinbaren sollte.

Dadurch, so schreibt Fraktionschef Edgar Schultheiß in der Antragsbegründung, könne abgesichert werden, „dass auch im bezahlbaren Segment Wohnungen entstehen“. In vielen anderen Städten habe man bereits diese Möglichkeit ergriffen, schreiben die Linken.

Durch die Einführung von Sozialquoten können nach Meinung der Linken „Investoren an ihre soziale Verpflichtung durch Eigentum und Kapital gebunden werden“. Zudem biete eine solche Quote „die Möglichkeit, der Entstehung sozialer Brennpunkte in Neu-Isenburg entgegenzuwirken, da durch sie im gesamten Stadtraum bezahlbarer Wohnraum entstehen wird“, schreibt Schultheiß. Die Quote habe den Vorteil, „dass nicht nur über staatliche Zuschüsse bezahlbarer Wohnraum entsteht, sondern etwa durch Mietpreis- und Belegungsbindung private Investoren ihren Beitrag leisten“.

