Lücken in U3-Betreuung: Neu-Isenburg will Kindertagespflege aufstocken

Neu-Isenburg - Trotz aller Bemühungen fehlen in Neu-Isenburg viele Plätze in der U3-Betreuung. Deshalb will die Stadt bei der Kindertagespflege aufstocken– und den Beruf in Zusammenarbeit mit der Tagesmütterzentrale attraktiver machen. Von Julia Radgen

Ein wichtiger Baustein ist das neue Vertretungskonzept. Die Tagesmütterzentrale in Neu-Isenburg ist eine echte Institution: Seit 1991 vermittelt die Initiative Tagesmütter, bildet sie fort und berät Eltern. Seit Jahren liegt das Angebot für die Betreuungsform bei rund 64 Plätzen. Doch auch hier steigt die Nachfrage: Die Tagespflege ist für Eltern längst nicht mehr nur Alternative zu einem Kitaplatz – viele schätzen die individuelle, familiäre und flexible Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder.

Das weiß auch die Stadt und will deshalb an diesem Modell schrauben, um mehr Plätze zu schaffen. „Viele sind an dem Job interessiert, aber springen dann ab – das liegt an fehlenden Räumlichkeiten, aber auch am Verdienst“, erklärt Sonja Ohr, städtische Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend. Zusammen mit der Tagesmütterzentrale hat sie deshalb ein Konzept erstellt, das die Bedingungen verbessern soll.

Zentraler Baustein ist eine Vertretungsregelung. Denn normalerweise muss die Betreuung ausfallen, wenn Tagesmütter oder -väter (einen gibt es in Isenburg) krank werden. Das bedeutet für die Selbstständigen einen Verdienstausfall und für die Eltern ein großes Betreuungsproblem. „Aber Kinder in diesem Alter können nicht einfach durch eine fremde Person in fremden Räumen betreut werden“, erklärt Kyra Fuest von der Zentrale.

Um sowohl Eltern ein verlässliches Betreuungskonzept für ihre Unter-Dreijährigen anbieten zu können als auch die Tagespflegepersonen zu entlasten, hat die Stadt mit dem Verein ein Vertretungskonzept erarbeitet. Eine Erzieherin mit eigenen Räumen soll in Vollzeit bereitstehen. Dafür stellt die Stadt 55 100 Euro im Nachtragshaushalt 2018/2019 ein. Zudem sollen sich zwei bis drei Tagespflegestellen in räumlicher Nähe zusammenschließen und jeweils (gegen Vergütung) einen Platz für Notfälle freihalten. Die Kinder lernen dabei schon regelmäßig die anderen Tagesmütter und Räume kennen.

Wie werde ich...? Tagesmutter Zur Fotostrecke

Auch in puncto Verdienst will die Stadt nachbessern, um mehr Frauen und Männer für den Beruf zu motivieren. Dazu hat sie bereits Beschlüsse gefasst, den durch den Kreis bereitgestellten Betreuungsstundensatz für Isenburger Tagespflegepersonen freiwillig um zwei Euro pro Kind und Stunde zu erhöhen. „Wir haben schon Rückmeldungen, dass Neu-Isenburg deshalb für Tagesmütter sehr beliebt ist“, sagt Elvine Eggebrecht von der Tagesmütterzentrale. Bürgermeister Herbert Hunkel erklärt, man orientiere sich auch an Frankfurt, das den Verdienst ebenfalls freiwillig erhöht habe.

Oft könnten Tagesmütter in ihrer eigener Wohnung nicht bis zu fünf Kinder – die Maximalanzahl – betreuen. „Sie haben nicht den Platz oder bekommen erst gar keine Genehmigung von ihrem Vermieter“, weiß Ohr. Deshalb will die Stadt mehr Räume anmieten, um die Platzkapazität zu erweitern. Ein Schritt in diese Richtung sind die Räume der ehemaligen Praxis Dr. Birck in der Ludwigstraße: Dort sollen im Februar zwei Tagesmütter ihre Arbeit aufnehmen. Und: Wenn die ausgeschöpft ist, lohnt sich das auch finanziell mehr. Ein weiterer Baustein ist die Qualifikation, die in der Regel neun Monate dauert – auch das sei für Interessenten ein Hindernis, sagt Ohr. Deshalb gibt es von April bis Juli einen Qualifizierungskurs des Kreises in Blockform, der den kurzfristigen Einstieg als Tagesmutter oder -vater ermöglicht.

Den Kompaktkurs bietet die Volkshochschule an (Kostenerstattung möglich). Nähere Infos dazu erteilt die Tagesmütterzentrale unter der Telefonnummer 06102 1335.