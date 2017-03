Mann stirbt nach Unfall auf dem Gravenbruchring

Neu-Isenburg - Tödlicher Unfall in Neu-Isenburg: Bei einem Zusammenstoß auf dem Gravenbruchring ist ein Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall in Neu-Isenburg ist heute Vormittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei überholte der 42-Jährige gegen 10.45 Uhr auf dem Gravenbruchring ein anderes Fahrzeug, übersah dabei jedoch das entgegenkommende Auto eines 77-Jährigen auf der Gegenfahrbahn. Die beiden Pkw stießen frontal zusammen, dabei wurde das Auto des 42-Jährigen in den angrenzenden Wald geschleudert, der Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Der 77-Jährige blieb unverletzt. Eine Rollerfahrerin, die wegen des Unfalls bremsen musste und daraufhin stürzte, erlitt leichte Verletzungen. Der Gravenbruchring war bis in den frühen Nachmittag gesperrt, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 30.000 Euro. (nb)

