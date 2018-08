Mekka für Fans edler Tropfen

Neu-Isenburg - Ob süß oder lieblich, Biowein oder Grauburgunder, Rosé- und Chardonnay-Sekte oder gar Chili-Rosé: Rebensäfte aus allen Regionen Deutschlands und Österreichs und allerlei Besonderheiten können noch bis Sonntag, 19. August, auf dem Rosenauplatz zwischen Hugenottenhalle und Isenburg-Zentrum gekostet werden.

Und die Besucher machen auch bei der 27. Auflage des Neu-Isenburger Weinfests von diesem Angebot reichlich Gebrauch. Nach einem perfekten Start folgte zwar am späteren Sonntag (vermutlich wegen der Fußball-Konkurrenz) und am gestrigen Montag wohl wetterbedingt eine kleine „Delle“ im Besucherzuspruch. Doch bisher hört man viele zufriedene Stimmen von Veranstalter, Besuchern oder Winzern. „Wir haben uns verabredet, also gehen wir auch hin“, meint Carina Simon, die sich mit Freunden dort treffen will. So machen es Viele, denn der Besuch des „Winzerdorfs“ auf dem Rosenauplatz gehört schon zum Pflichtprogramm der Weinliebhaber – nicht nur aus der Hugenottenstadt. Während die Neu-Isenburger zur Eröffnung und am Wochenende für volle Tische und Bänke sorgen, zieht es unter der Woche auch viele Mitarbeiter aus in der Stadt ansässigen Unternehmen zu den rund 20 Weinständen.

Für Karl Kulick, Repräsentant der Groß-Umstädter Weininsel, der viel auf Weinfesten herumkommt, ist auffällig, dass in Neu-Isenburg mehr das ältere Publikum vertreten sei. „Aber das ist ja nichts Schlechtes, denn die älteren haben ja bekanntlich das meiste Geld zum Ausgeben“, scherzt er. Ganz überrascht von der Größe des Weinfest-Dorfes zeigten sich die Gäste aus der Ortsgemeinde Isenburg, also der Keimzelle von Neu-Isenburg, im Westerwald. Diese waren, wie berichtet, zum Eröffnungsabend eigens mit einer Delegation angereist. „Dass hier ein Weinfest so groß ist, hätte ich nicht gedacht, da sind ja mehr Leute als bei unserem größten Fest in der Gemeinde“, wundert sich Detlef Mohr, der Bürgermeister aus der 650 Einwohner zählenden Gemeinde Isenburg.

+ Die stolzen Eltern Hans Helmut und Claudia Boxheimer mit Winzertochter Jennifer. © Postl Bei der Eröffnung des 27. Weinfests hatten sich die Gäste charmant bemerkbar gemacht: Die 19-köpfige Gruppe sang auf der Bühne ihr Heimatlied – vom schönen Isenburg. Die meisten Winzer, die man diese Woche beim Fest antrifft, sind von Anfang an dabei – so wie die Vertretung aus der österreichischen Partnerstadt Bad Vöslau. Maria Haarhofer, Andrea Ebert sowie Stadtrat und Weinbauer Karl Lielacher sind wieder in Neu-Isenburg. Auch die Gäste aus der französischen Partnerstadt Veauché zeigen gar verstärkte Präsenz. „Diesmal ist die ganze Familie bei mir“, verweist Margit Emde vom Städtepartnerschaftsverein auf gern gesehene Gäste.



Der Landwirt Guido D‘Antonio war auf einem Seminar in Holland, lernte dort die Winzertochter Claudine Clair kennen – und zog mir ihr nach Frankreich. Jetzt ist er Winzer und produziert mit seiner Frau auf der Maison J.B Clair erlesene Tröpfchen und Sekt. „Wir müssen ja erst am späten Nachmittag hier sein, dann bin ich am Vormittag mit allen unterwegs“, beschreibt Emde den Tagesablauf für Guido, Claudine und ihren Kindern Youri, Clovis und Ulysse.

Die Stände beim Isenburger Weinfest sind begehrt und es gibt eine entsprechende Warteliste, sollte mal einer nicht mehr kommen wollen – oder können. „Auch Weingutbesitzer werden älter und es ist nicht immer gegeben, dass es einen Nachfolger gibt. Aber da haben wir ganz großes Glück“, sagt Hans Helmut Boxheimer vom St.-Michaels-Hof in Worms und zeigt auf seine hübsche Tochter Jennifer im Hintergrund. Damit meint er nicht das Umsatzplus aufgrund ihrer charmanten Erscheinung, sondern vielmehr ihr Fachwissen. Kürzlich legte die engagierte Winzertochter, die von Kind an mit nach Isenburg reist, nämlich erfolgreich ihre Prüfung als Techniker für Weinbau und Önologie ab und schickt sich an, den Familienbetrieb weiter zu führen. Auf einem eigenen Grundstück hat sie ihre Wunschrebsorte angebaut und auch den Wein selbst gekeltert. Auf dem Weinfest präsentiert sie nun den Jungfernwein „Jennifer“, den ersten Wein von einem jungen Weinberg.

Ähnlich auch die Situation beim Weinbauer Hubertus Nowicki, der mit Melanie und Stephan Grindel entsprechende Partner gefunden hat. Damit es auch in der Zukunft mit dem Weinbau weitergeht, hat hier Carolina Grindel ein Weinbau-Studium aufgenommen und erfolgreich abgeschlossen. Mit ihrem Weinlabel „Filia“ präsentiert die junge Winzerin ebenfalls einen köstlichen Tropfen.

Selbstverständlich gibt’s auch Leckereien wie Bratwürste, Steaks, Paella oder Flammkuchen, damit niemand den Rebensaft auf nüchternen Magen zu sich nehmen muss. Das Weinfest dauert noch bis Sonntag. Die Stände sind täglich ab 17 Uhr geöffnet, Live-Musik gibt es ab 18 Uhr. Mit Oldies und aktuellen Hits wartet die Top Sound Band am heutigen Dienstag auf. Das Interton Trio aus Dreieich entert morgen die Bühne, gefolgt von den Wonderfrolleins am Donnerstag. (lfp)