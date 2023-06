Namen von Neu-Isenburg in alle Welt tragen

Teilen

Bei der Eröffnung des neuen Gebäudes freute sich Sasan Tabib (Mitte) mit vielen seiner Angestellten vor dem Eingang der Firmenzentrale. © kegler

Der große, schwarze Bau ragt außergewöhnlich modern im Gewerbegebiet empor. Allerlei grüne Akzente zieren die Fassade, vor der Tür parken mehrere Firmenfahrzeuge, der Eingang in das Gebäude ist mit einem roten Teppich ausgelegt und an einer Mauer neben dem Eingang ist die Geschichte der Firma mit Graffitibildern dargestellt, sodass schnell der Eindruck entstehen kann, man betrete gerade das Hauptquartier eines Weltkonzerns im Silicon Valley. Der Neubau steht jedoch nicht im Epizentrum der amerikanischen Technologiebranche, sondern in der Dornhofstraße im Neu-Isenburger Süden und ist die brandneue Firmenzentrale des Mikrochiphändlers Chip 1 Exchange.

Neu-Isenburg - Viele Jahre hat Firmengründer Sasan Tabib auf diesen Moment hingearbeitet und freut sich am vergangenen Freitag riesig über die Eröffnung: „Es hat wirklich lange gedauert und wir sind überglücklich, jetzt hier einziehen zu können. Das neue Gebäude ist ein Symbol für die harte Arbeit und die vielen Stunden, die in das Projekt geflossen sind.“ Vor über 20 Jahren hat er mit ein paar Freunden das Unternehmen gegründet, das sich mittlerweile zu einem der Weltmarktführer im Vertrieb von Mikrochips – also jenen Bauteilen in elektronischen Geräten, ohne die keine Waschmaschine, kein Flugzeug, Auto, Beatmungsgerät oder Smartphone funktionieren würde – gemausert hat. Und das im Herzen der Hugenottenstadt.

Besondere Führungskräfte

Besonders glücklich ist daher auch Bürgermeister Gene Hagelstein bei der Eröffnung der neuen Firmenzentrale: „Besondere Unternehmen können nur durch besondere Führungskräfte entstehen. Ich bin Sasan Tabib und seinem Team sehr dankbar, dass durch Chip 1 die Stadt Neu-Isenburg in alle Welt getragen wird.“ Und auch Landrat Oliver Quilling lobt das Vorzeigeprojekt um den neuen Standort: „Das ist das größte Investment eines inhabergeführten mittelständigen Unternehmens in eine Immobilie im Kreis Offenbach, die auch noch eigens genutzt wird.“ Zudem sei Chip 1 das Unternehmen mit der internationalsten Mitarbeiterschaft. „Mit einem solchen Weltmarktführer und Vorbild geben wir natürlich auch gerne mal an“, fügt er stolz hinzu.

Das bahnbrechende Herzstück im neuen Hauptquartier, in dem rund 140 Angestellte aus sämtlichen Abteilungen unter einem Dach arbeiten, ist ein Speziallabor zur Verifizierung der Qualität verschiedener Mikrochips. In den Räumlichkeiten, für die besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten, stehen hochmoderne Geräte, mit denen die winzigen Bauteile unter die Lupe genommen werden können. Mittels Röntgen- oder CT-Geräten kann in das Innere der Chips geschaut werden, um einen Defekt oder Kurzschluss zu erkennen.

Global umkämpfter Markt

„Wir können Bauteile auch thermisch öffnen oder sie mittels einer Röntgenfluoreszenzanalyse auf gefährliche Stoffe untersuchen“, beschreibt Mesut Aksu, Manager für die Qualitätskontrolle und Logistik. Auf dem global umkämpften Chipmarkt gebe es nämlich auch schwarze Schafe, die defekte Chips –oder sogar Dummys – produzieren. Um dadurch bedingte Rückrufaktionen von beispielsweise Autoherstellern zu verhindern, sichert Chip 1 mit seiner Arbeit die Qualität ab. Aber auch die Umverpackung der Mikrochips, etwa von einer Stange auf eine Rolle, übernimmt das Unternehmen, damit die wichtigen Bauteile in die großen Maschinen der Kunden passen.

Zufrieden blickt Firmenchef Sasan Tabib auf sein neues Hauptquartier. Die Geschicke des weltweit agierenden Unternehmens könne er von hier nun noch besser lenken. „Jetzt geht’s aber erst richtig los mit der Arbeit hier“, sagt er und fügt hinzu: „Ohne die vielen Angestellten, die hier alle eine Familie sind, wäre das Projekt nicht möglich gewesen.“

Von Moritz Kegler

Mesut Aksu, Manager für Qualitätskontrolle und Logistik, zeigt eine Maschine im Speziallabor. © -Kegler

Das rote Band durchschnitten (von links) Bobby Hensel (Partner), Volkan Sanverdi (CFO), Bürgermeister Gene Hagelstein (SPD), Landrat Oliver Quilling (CDU), Landtagsabgeordnete Katy Walther (Grüne), Firmenchef Sasan Tabib, Landtagsabgeordneter Hartmut Honka (CDU) und Damon P. Eisenhauer (COO). © -Kegler