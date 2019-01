20.000 Fahrgäste nutzen das Sammel-Taxi

Neu-Isenburg – Rund 20.000 Fahrgäste nutzen pro Jahr das Anruf-Sammel-Taxi (AST). Als das Angebot im Jahr 2006 in der Hugenottenstadt startete, waren es gerade mal 830 Nutzer.

Ginge es nach Stadtwerke-Geschäftsführer Kirk Reineke, dann dürfte das Taxi auf Abruf, das auf den Linien OF-51, OF-52 und OF-53 verkehrt, aber gerne noch häufiger genutzt werden. Denn das lokale Transportmittel, das eingesetzt wird, um die wenig gefragten Fahrten der Stadtbusse zu ersetzen, und in der Regel auf den gleichen Strecken wie die Buslinien verkehrt, habe viele Vorteile.

„Die städtischen Buslinien sind defizitär, die Kosten liegen bei über einer Million Euro pro Jahr“, erläutert Reineke. Das AST habe sich bewährt und trage dazu bei, am Wochenende Kosten zu reduzieren, wenn das Fahrgastaufkommen gering ist. Es sei einfach besser, „wenn wir nicht in jede Ecke der Stadt mit dem großen Bus fahren müssen. Das spart Geld, Treibstoff und schont die Umwelt“, betont der Chef der Stadtwerke, die auch die städtischen Buslinien betreiben.

Asad Sabbaghi Khosravi kennt noch einen weiteren wichtigen Grund, aus dem vor allem ältere Isenburger das AST schätzen. „Als Fahrer bin ich flexibler, kann aussteigen und einem Fahrgast helfen, der zum Beispiel einen Rollator dabei hat“, berichtet der langjährige AST-Fahrer aus seinem Alltag. Bei großen Bussen sei das schwieriger, „die Fahrer können das so gar nicht leisten“. Diese Möglichkeit, unkompliziert zu helfen, ist aus Khosravis Sicht „einer der größten Vorteile des AST“. Seine Fahrgäste sind bunt gemischt – von der Mutter, die regelmäßig mit ihrer Tochter im AST zur Kita fährt, über die Seniorin, die zum Waldfriedhof will, bis zum Berufspendler, der abends schnell nach Hause möchte. Khosravi, der seit sieben Jahren auf den Linien 51 und 52 unterwegs ist, kennt auch die Sorgen seiner Fahrgäste. Aktuell werde er immer wieder auf Bedenken vor allem Älterer angesprochen, dass auf der Neuhöfer Straße Haltestellen gestrichen würden. Dabei sei gerade eine Verbindung von dort zum IZ oder zur Straßenbahn den Leuten sehr wichtig.

Als der AST-Fahrer das erzählt, reagiert Kirk Reineke: „Sie können die Fahrgäste beruhigen, es wird keine Haltestelle auf der Neuhöfer Straße gestrichen, die bleiben alle und werden auch barrierefrei ausgebaut.“

Rund 70.000 Kilometer kommen jährlich auf den AST-Strecken zusammen, betrieben werden die Großtaxis von der Taxi-Umland-Service GmbH. Bis zu acht Personen kann der Fahrer im Ford Transit mitnehmen. Im Gegensatz zum Bus muss das AST nur bestellt werden; und zwar spätestens eine halbe Stunde vor Fahrtbeginn.

„Die Fahrgäste genießen fast den Komfort eines Taxis, allerdings zu RMV-Preisen“, erläutert Reineke. Für eine Fahrt innerhalb Neu-Isenburgs sind für Erwachsene 2,10 Euro fällig. Zeitkarten werden anerkannt.

Das AST ersetzt die Busse auf der damals kaum noch genutzten Linie 52 seit Jahren komplett; die ganztägige Verbindung zwischen dem Waldfriedhof und der Straßenbahnhaltestelle werde derzeit nach Angaben der Stadtwerke bei mehr als 50 Prozent der angebotenen Fahrten genutzt. Auf den Linien 51 und 53 kommen die Großtaxis vor allem in den Randstunden morgens und abends oder auf der Linie 53 zu bestimmten Zeiten am Wochenende zum Einsatz. Das AST OF-53 verkehrt samstags vom Bahnhof auf einer Schleifenfahrt durch das Gewerbegebiet Süd. Außerdem fährt seit Mai 2018 ein AST von der Haltestelle „Gravenbruch Ost“ über Dreiherrnsteinplatz und Stieglitzstraße zum Fachärzte-Zentrum in der Kernstadt.

So weit, so bekannt. Und so bleibt’s auch bis Ende Juni. Dann jedoch stehen Änderungen an: „Mit dem Start des neuen Stadtbuskonzepts zum 1. Juli wird die ganztägige AST-Verbindung der Linie OF-52 aufgrund der inzwischen gestiegenen Nachfrage wieder durch einen regelmäßig verkehrenden Bus ersetzt“, kündigt Reineke an. Ab dann verkehre das AST dann nur noch am Wochenende zu bestimmten Zeiten.

Darauf angesprochen, wann denn die ersten Elektrobusse durch Neu-Isenburg fahren werden, berichtet der Stadtwerke-Chef, das Unternehmen bereite gerade eine Machbarkeitsstudie für den Einsatz von Elektro- und Brennstoffzellen-Bussen vor. Zu klären sei vor allem die Frage, wie man den Busverkehr so organisiert, dass auch eine sinnvolle Betankung tagsüber möglich ist – damit die Busse die nötigen Reichweiten schaffen. (hov)