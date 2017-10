Bauarbeiter stürzt in drei Meter tiefe Grube

Bild von den Bergungsarbeiten der Feuerwehr an der Baustelle in Neu-Isenburg.

Neu-Isenburg - Bei einem Sturz in einen drei Meter tiefen Schacht ist heute Vormittag ein Bauarbeiter verletzt worden.

Ein Bauarbeiter ist heute Vormittag bei einem Unglück auf einer Baustelle verletzt worden. Nach Angaben der Neu-Isenburger Feuerwehr stürzte der Mann auf einer Baustelle am Marktplatz (Ecke Nollgäßchen) in einen drei Meter tiefen Schacht. Dabei erlitt er Verletzungen, eine Notärztin kümmerte sich um den Verunglückten. Anschließend barg die Feuerwehr den Mann mit Hilfe eines Krans und einer sogenannten Schleifkorbtrage aus der Grube, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (nb)