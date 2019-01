„Geld der Isenburger ist sicher“

Neu-Isenburg – Der Verein für Heimatpflege, Geschichte und Kultur (GHK) um seinen Vorsitzenden Herbert Hunkel widmet sich nicht nur historischen Themen, sondern greift auch aktuelle Fragestellungen auf. Von Leo F. Postl

Am Mittwochabend stand der „Brexit“ – also der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union – auf dem Programm. Ort der „Neu-Isenburger Runde“ zum Thema „Brexit und noch mehr? Was geht uns das an?!“ war die Galerie der Isenburger Dependance der Volksbank Dreieich in der Frankfurter Straße. Als Referent hatte der GHK den Leiter der Abteilung Kapitalmarkt, Marco Janotta, gewonnen. Das Interesse seitens der Isenburger war so groß, dass weitere Stühle aus den Beratungsräumen geholt werden mussten; mehr als 50 Gäste lauschten.

+ Marco Janotta Kapitalmarktspezialist der Volksbank Dreieich © p „Ich glaube, wir hätten diesen Termin nicht besser legen können“, freute sich der GHK-Chef und verwies auf das Nein des britischen Parlaments zu Theresa Mays Brexit-Deal am Abend zuvor. „Und heute steht noch das Misstrauensvotum an, das dürfte auch spannend werden“, so Hunkel. Christian Mazzeo, Regionalmarktdirektor der Volksbank, verwies darauf, dass es aus Sicht des Kapitalmarktes seit der Bankenkrise 2008/09 keine so einschneidende Situation mit den entsprechenden Auswirkungen wie den Brexit mehr gegeben habe. „Seit gestern wissen wir aber, dass wir dennoch nichts wissen“, beschrieb er die Hängepartie.

Janotta sah den Ausgang der Brexit-Entscheidung im Britischen Parlament als nichts Überraschendes an. „Dennoch wird auch diese Situation ihre Auswirkungen haben und es wird alle treffen.“

In einem kurzen Film ließ Janotta die Fakten des Brexits noch einmal Revue passieren. Am 23. Juni 2016 entschieden die Briten, dass sie aus der Europäischen Union austreten möchten. „Darüber war man überrascht und die Börsen reagierten scharf“, erklärte Janotta. Am 29. März 2017 wurde dann der Antrag dem EU-Parlament in Brüssel zugestellt, dass Großbritannien die EU verlassen möchte. Gründe waren eine größere Selbstbestimmung, aber auch die Flüchtlingspolitik der EU. Er führte das Scheitern des Austritts-Votums auf eine typisch britische Eigenschaft zurück: Man will etwas, man sagt aber nicht genau, wie das gehen soll.

„In über zweijährigen Verhandlungen wurde nun der Modus eines geregelten Brexits ausgehandelt, der für alle Beteiligten möglichst wenig Bremsspuren hinterlassen sollte“, so Janotta. Auch setzten diese Verhandlungen nur einen groben Rahmen, denn im Detail sei noch viel Spielraum. Die 100 Abgeordneten der von Theresa May geführten Conservative Party, die auf die Seite der Opposition abwanderten, waren der Grund dafür, dass die Abstimmung schließlich scheiterte.

Hauptstreitpunkt im Brexit-Abkommen ist die Situation um Irland. „Diese 100 Seitenwechsler sind sich selbst so uneins, die einen wollen einen ganz harten Schnitt, die anderen wollen noch mehr Zugeständnisse der EU“, so Janotta.

May offen für Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen Zur Fotostrecke

Für das weitere Vorgehen sieht Janotta drei Szenarien: erstens neue Verhandlungen, zweitens ein zweites Referendum oder drittens der Stopp des Brexits. Doch im Vordergrund stehe der Zeitfaktor. Im Mai stehen Wahlen zum EU-Parlament an. „Sollen oder dürfen die Briten da noch wählen – also mitbestimmen – und dann womöglich nach einem Jahr die EU doch verlassen?“, stellt Janotta eine Frage, die auch die Kapitalmärkte betreffe. Durch zahlreiche wirtschaftliche Projekte bestehen nicht nur Handelsbeziehungen zwischen EU-Ländern sowie der EU und dem Rest der Welt.

„Ich nehme nur das Beispiel des Airbus-A380-Bau, dessen Einzelteile in vier verschiedenen Ländern gefertigt und in Toulouse zusammengebaut werden – gerade die Flügel kommen aus England“, so Janotta.

Auf wirtschaftliche Unwägbarkeiten reagieren Kapitalmärkte meist nervös und darin liege auch eine Gefahr. „Kein vernünftiger Mensch und erst recht kein Großinvestor investiert in eine politisch unsichere Region“, betont Janotta. Dies zeige sich auch an der boomenden Wirtschaft in Neu-Isenburg, auch hier setzen die Unternehmen auf eine perspektivisch langfristig verlässliche Stadtregierung.

Fiasko für May: Parlament schmettert Brexit-Abkommen ab Zur Fotostrecke

Kurzfristig sah der Kapitalmarktspezialist keine Besserung der Zinssituation. Die derzeitige finanzielle Repression mit einem Null-Zinsertrag und einer jährlichen Inflation von rund zwei Prozent könne noch eine Weile andauern. „Irgendwann werden die Negativzinsen auch mal weniger negativ werden“, setzt er auf eine Verbesserung von 0,5 Prozent Zinsertrag in einem Jahr.

Wichtigste Botschaft war jedoch, dass das Geld der besorgten Isenburger auch weiterhin sicher sei. „Wichtig für uns Bankmenschen wäre es jedoch, dass die Engländer endlich mal sagen würden, was sie wirklich wollen, damit wir uns alle entsprechend darauf einstellen könnten“, schloss Janotta.