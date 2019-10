Stadt will sich weiter am Bundesprogramm beteiligen - Unterschiedliche Projekte gefördert

Neu-Isenburg will das Bundesprojekt "Demokratie leben" weiter fortführen. Viele Projekte konnten damit bereits umgesetzt werden.

Neu-Isenburg – Der schockierende Angriff auf die Synagoge in Halle durch einen Rechtsextremisten in dieser Woche zeigt, wie wichtig es ist, sich verstärkt für Demokratie, gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit einzusetzen. Zu den Aktivitäten in diesem Sinne gehört in Neu-Isenburg die Beteiligung am Bundesprogramm „Demokratie leben“. Das soll fortgeführt werden.

Seit drei Jahren beteiligt sich die Stadt an der Partnerschaft für Demokratie. Nach der Auswertung des vorgelegten Förderberichtes für den Zeitraum von 2017 bis 2019 hat der Magistrat nun einen Antrag zur Fortführung für die nächste Förderperiode bis 2024 beschlossen. Das Bundesprogramm sieht jährlich Mittel in Höhe von 125 000 Euro vor.

Neu Isenburg: Bundesprogramm "Demokratie leben" soll fortgeführt werden

„Wir möchten mit der Teilnahme viele Menschen ermutigen, sich mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen. Wir rufen Menschen auf, die sich mit Ideen und Vorhaben für eine vielfältige, gewaltfreie und demokratische Gesellschaft engagieren wollen“, betont Bürgermeister Herbert Hunkel. Neben den Präventionsangeboten – vor allem für Jugendliche gegenüber allen Formen des Extremismus – ist es vorrangiges Ziel, den Zusammenhalt zu stärken, die bereits jetzt freiwillig Engagierten zu unterstützen und neue Mitstreiter für ein zivilgesellschaftliches Engagement zu gewinnen.

Der volle Titel des Programms lautet „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. In diesem Sinne wurden in Neu-Isenburg 2017 drei und 2018 elf Projekte bewilligt und umgesetzt. Damit wurden insgesamt 2324 Personen erreicht (2017 waren es 1 265 und 2018 1059 Personen). Im laufenden Förderjahr wurden bis jetzt 13 Projekte in einem Umfang von knapp 42 000 Euro im Begleitausschuss beraten und dem Magistrat zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Neu Isenburg spricht sich weiter für Bundesprojekt aus - Viele Projekte umgesetzt

Die Übersicht der umgesetzten Projekte stellte die die ganze Vielfalt der Möglichkeiten unter Beweis. Dazu zählten bisher „DA.SEIN:“ zum Ankommen und Einleben in Neu-Isenburg, das Theaterstück „Stinkt Pink?“ für Schüler zu Genderstereotype, Vorurteile, Identität und die Ausstellung „Syrien, Kunst und Flucht“ mit syrischen Künstlern.

Weitere Aktivitäten waren, die Schulprojektwoche „Jugend kann die Welt bewegen“, der Workshop „Hip-Hop-Mobil“, die Filmvorführung „Nach dem Brand“ mit Diskussion, ein Projekt zur Macht der Sprache, das Liverollenspiel „Auf der Flucht“, die Dunkelbar, die Demokratieprofis, der Film „Ankommen“ sowie das Spiel- und Straßenfest in der französischen Partnerstadt Veauche mit dem Zirkus Wannabe.

Jano Klocke von der Koordinierungs- und Fachstelle“ des Bundesprogramms und Mitarbeiter des Awo-Kreisverbandes nimmt Förderanträge und Projektvorschläge entgegen. Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Magistrat auf Vorschlag eines Begleitausschusses. Dieser begutachtet die Projekte und spricht Empfehlungen aus. Die Vorschläge können über Jano Klocke eingereicht werden, z 0152 32181727, E-Mail Janos.Klocke@awo-of-land.de. Er ist auch für Fragen zuständig. " vielfalt-im-kreis-offenbach.de

" demokratie-leben.de

Von Holger Klemm