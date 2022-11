Neu-Isenburg ein Jahr lang fotografisch in Szene setzen

Gast-Jurymitglied ist diesmal Dr. Frank Freytag. © p

Wer hat Lust, Neu-Isenburg ein Jahr lang fotografisch zu erkunden? Das Forum zur Förderung von Kunst und Kultur (FFK) sucht einen Stadtfotografen oder eine Stadtfotografin für das kommende Jahr. Diesen Titel verleiht der Verein seit 2005. Nachdem Daniel Falke 2021 unter dem Motto „Das neue Normal“ die Auswirkungen der Pandemie auf die Stadt untersucht hatte, nähert sich die amtierende Stadtfotografin Kamila Utiukova leise und behutsam an die stilleren Seiten Isenburgs an.

Welches Thema könnte es 2023 werden? Dazu wünscht das FFK sich kreative Ideen. Bewerben kann sich jeder, der Freude daran hat, die Stadt ein Jahr lang fotografisch in Szene zu setzen. „Ob Amateur oder Profi – wichtig ist ein gutes Auge und eine Idee, welcher Aspekt im Mittelpunkt stehen soll“, so das FFK. Zusätzlich zu einem kurzen Konzept sollte die Bewerbung Angaben zur Person und etwa zehn Arbeiten enthalten. Neu ist, dass die Bewerbung digital erfolgen soll. Dazu können Alben auf Fotografie-Portalen wie Flickr oder Fotocommunity erstellt oder in eine Cloud (zum Beispiel Google Docs) hochgeladen werden. Die genauen Anforderungen sind nachzulesen auf www.ffk-neu-isenburg.de/stadtfotograf. „Die klassische Bewerbung auf Papier stellt für viele eine Hürde dar, denn die meisten Fotografen arbeiten inzwischen digital“, erläutert die stellvertretende FFK-Vorsitzende Kati Conrad. „Wer sich bewerben möchte und mit den digitalen Formaten nicht klarkommt, kann uns selbstverständlich gerne kontaktieren.“ Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2023 an die Mailadresse stadtfotograf@ffkni.de gesendet werden.

Der/die gewählte Stadtfotograf/in präsentiert die Ergebnisse seiner/ihrer Arbeit nach zwölf Monaten in einer Ausstellung und erhält dafür ein Honorar von 2000 Euro. Die Auswahl wird von einer Jury getroffen, der Kati Conrad und der Kunsthistoriker Marco Thoms als feste Mitglieder angehören. Als Gastmitglied ist in diesem Jahr Dr. Frank Freytag, Arzt und Fotograf, mit dabei.

Und noch ein Hinweis kommt vom FFK, er richtet sich an die Bewerber des Jahres 2022: „Leider konnten wir diesmal einige Bewerber trotz mehrfacher Bemühungen per Telefon und E-Mail nicht erreichen“, erläutert Thoms. Die Mappen können ab 25. November bis zur Ausstellungseröffnung von Kamila Utiukova am 23. Februar im Stadtmuseum Haus zum Löwen zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Infos im Internet

ffkni.de