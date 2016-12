Einbrecher flüchten mit 70 Kilogramm schwerem Tresor

Polizei sucht Zeugen

Neu-Isenburg - Bisher unbekannte Einbrecher flüchten an Weihnachten mit einem etwa 70 Kilogramm schwerem Tresor aus einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bislang unbekannte Täter drangen am ersten Weihnachtsfeiertag in der Frankfurter Straße in eine im zweiten Obergeschoss gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Zwischen 18 bis 23 Uhr verschafften sich die Gauner Zutritt ins Haus und begaben sich durch das Treppenhaus zu der Etagenwohnung. Dort hebelten die Kriminellen laut Polizei die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Mit einem etwa 70 Kilogramm schweren Tresor gelang den Einbrechern anschießend unerkannt die Flucht. Die Kripo bittet um Hinweise unter 069/0898-1234. (dr)

Gaunerzinken: Das sind die Geheimcodes der Einbrecher Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa