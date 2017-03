Stadt fordert Lärmschutz für Gravenbruch

Neu-Isenburg - Der ohnehin schon stark lärmbelastete Stadtteil soll nicht noch mehr Krach abbekommen: Deshalb fordert die Stadt Lärmschutzmaßnahmen für Gravenbruch in Richtung Autobahn.

Mit einem Schreiben an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat Bürgermeister Herbert Hunkel darauf hingewiesen, „dass durch den geplanten Ausbau der A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Hanau der Stadtteil Gravenbruch nicht durch weiteren Verkehrslärm betroffen werden darf“. Denn der Lärm in den nördlichen Wohngebieten und in Gravenbruch sei bereits heute unerträglich. Mit der Erweiterung der Fahrspur rücke die Autobahn noch näher an die Wohnbebauung Neu-Isenburgs heran. Deswegen fordert die Stadt die bestmögliche Lärmvorsorge beim geplanten Ausbau der Autobahn. Das Büro deBakom – mit dem die Stadt seit Jahren beim Thema Fluglärm zusammenarbeitet – wurde beauftragt, ein Angebot für eine schalltechnische Untersuchung zu erstellen, wie dieser Lärmschutz gestaltet werden kann.

Hunkel hat mittlerweile eine Antwort aus dem Ministerium erhalten. Darin ist zu lesen, beim Ausbau würden die Aspekte der Lärmbelastung der angrenzenden Siedlungsgebiete berücksichtigt. Da es sich dabei um eine wesentliche Änderung der Straße handele, hätten die Anwohner Anspruch auf Maßnahmen zur Lärmvorsorge, wenn bestimmte Werte (die in der 16. Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes definiert werden) überschritten werden. Die Prüfung der zu erwartenden Werte erfolge im laufenden Planungsprozess.

Mit dem Thema befasst sich auch der Gravenbrucher Ortsbeirat in seiner Sitzung am Donnerstag, 9. März. um 19.30 Uhr im Seniorenhaus in der Meisenstraße 24. (hov)

