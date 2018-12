Gewähltes Kernteam des Jugendforums hat Arbeit aufgenommen

Neu-Isenburg - Sie wollen im neuen Jahr einiges von sich hören lassen. Das gewählte Kernteam des Jugendforums hat sich zum Ziel gesetzt, die Anliegen von Jugendlichen in Neu-Isenburg aufzugreifen und an die Öffentlichkeit zu bringen.

Die Stadt ist im Vergleich zu anderen Kommunen einen anderen Weg gegangen, um die Jugendlichen an die Kommunalpolitik heranzuführen. Statt eines Jugendparlaments wurde ein Kernteam des Jugendforums gewählt, um dem Nachwuchs Gehör in den städtischen Gremien zu verschaffen. Das Jugendforum selbst geht bereits auf sein 19. Jahr zu. Gegründet wurde es, um die Wünsche und Ideen in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften aufzugreifen.

Nun wurde die Einrichtung auf eine neue Grundlage gestellt. Im November wurde, wie berichtet, bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Hugenottenhalle von den jungen Besuchern ein elfköpfiges Kernteam gewählt. Es hat die Aufgabe, das Jugendforum zu koordinieren, Ideen zu sammeln, Projekte umzusetzen und Jugendliche miteinander zu vernetzen, um ihnen eine möglichst starke Stimme in der Kommunalpolitik zu verschaffen.

Zum Gremium gehören die Vorsitzende Ana Waschnewski (19 Jahre alt), die Stellvertreter Kara Kreßner (15) und Sven Marquardt (18) sowie die Beisitzer Niklas Knitter (19), Louise Maier (16), Manveer Minhas (12), Lisa Norrenbrock (15), Adwoa Ofari (13), Dan Sandu (12), Jeanette Thuy (14), und Carl Zander (14). Angesichts des regen Interesses, sich zu beteiligen, wurde die Zahl der Beisitzer bei der Wahl von geplant sechs auf acht angehoben.

Nach der Konstituierung sind die Jugendlichen bereits eifrig bei der Arbeit. Mehrere Sitzungen des Vorstands und eine Sitzung des gesamten Kernteams haben bislang zur Gründung der Ressorts Kultur, Jugendpolitik, Stadtentwicklung, Sport, Umwelt und Organisation geführt. Außerdem ist eine Feier anlässlich der Neugründung des Jugendforums geplant.

Aktuell konzentriert sich das Kernteam auf die Öffentlichkeitsarbeit – einschließlich eines Instagram-Kanals, um sich bekannter zu machen und Kontakte zu den Isenburgern sowie den umliegenden Schülervertretungen mitsamt dem Jugendparlament Dreieich aufnehmen zu können. Geplant sind im neuen Jahr wöchentliche Treffen des Vorstands sowie monatliche Zusammenkünfte des vollzähligen Kernteams. Dieses sieht sich als Knotenpunkt zu interessierten Jugendlichen. Rederecht soll es für alle Neu-Isenburger im Alter von zwölf bis 20 Jahren geben.

Die erste Veranstaltung, bei der sich das Kernteam vorstellte, war der „Freitach Nacht Krach“ mit verschiedenen lokalen Schul- und Jugendbands, organisiert vom Jugendcafé. Dabei konnten Flyer verteilt, zahlreiche Gespräche mit Jugendlichen geführt und Kontakte für die künftige Arbeit geknüpft werden. Ideen und Wünsche für eine bessere Gestaltung des Freizeitangebots, insbesondere im musikalischen Bereich, wurden auf einer Flipchart notiert.

Weitere Veranstaltungen des Kernteams mit dem Jugendcafé sind bereits für die nahe Zukunft geplant. Gedacht ist dabei beispielsweise an eine Matinee, bei der Akustikmusik mit einer Diskussion über die Gestaltung Neu-Isenburgs aus Sicht der Jugendlichen verbunden werden soll. Fragen können per E-Mail an kernteam@jugendforum-ni.de gerichtet werden. (hok)