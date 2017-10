FDP: „Aber Vorsicht vor zu starken Fesseln“

Im Birkengewann drehen sich derzeit fleißig die Baukräne, und das Neubaugebiet ist nicht der einzige Ort in Neu-Isenburg, an dem sich etwas tut.

Neu-Isenburg - Der FDP-Ortsverband greift die Gedanken von Grünen-Vorstandsmitglied Nick Timm zum Thema Stadtentwicklung auf. Diese seien begrüßenswert – aber Vorsicht vor zu starken Fesseln“, so die Botschaft der Liberalen.

„Das Ziel der FDP ist es, und so ist ja auch das Leitbild des 2016 geschlossenen Koalitionsvertrags, die Lebensqualität in Neu-Isenburg auszubauen und Urbanität zu schaffen. Von daher sehen auch wir das Erfordernis, ganzheitlich zu denken und an einem in sich geschlossenen Stadtentwicklungskonzept zu arbeiten“, schreibt die Ortsvorsitzende Susann Guber. „Im Rahmen eines Gesamtkonzepts sind Ziele etwa für die Ansiedlung qualitativ hochwertigen Einzelhandels, die Parkraumbewirtschaftung, die künftige Ausrichtung der Hugenottenhalle einschließlich der Stadtbibliothek, des Erscheinungsbildes der zentralen Durchgangsstraßen und für viele andere Teilbereiche zu definieren.“ Im Hinblick auf den Bereich Frankfurter Straße oder auch Bahnhofstraße sei der angeregte Austausch zwischen Stadt, Immobilieneigentümern und Architekten „ein sinnvoller Weg“, finden die Liberalen. „Die Forderung, die Stadt müsse für ein angemessenes Verhältnis zwischen Eigentums- und Mietwohnungen sorgen, halten wir jedoch für problematisch“, ergänzt Fraktionschef Thilo Seipel. „Bezahlbaren Wohnraum schaffen wir in erster Linie durch Neubau, und dies bedeutet, dass Isenburg für Investoren attraktiv sein muss. Wenn wir zu starre Vorgaben machen, könnte das Interesse an einem privaten Engagement und der Schaffung ansehnlicher Immobilien schnell erlahmen.“

Seipel macht sich auch Gedanken über den Einzelhandel: „Die Fußgängerzone und die Frankfurter Straße können im Wettbewerb mit dem IZ nur bestehen, wenn Einzelhändler gezielt angesiedelt werden, die sich vom Angebot des IZ abheben.“ Die Idee, wie sie einmal von der IG City aufgebracht worden sei, die Fußgängerzone als „Kleine Fressgass“ zu betreiben und zu vermarkten, sollte weiter verfolgt werden, findet der FDP-Fraktionschef.

„Die Idee, den Verkehr zu reduzieren, halten wir prinzipiell für sinnvoll“, ergänzt der FDP-Stadtverordnete Jörg Müller. „Aber dies darf keine Diskriminierung des Individualverkehrs zur Folge haben – daher auch die Idee des Parkleitsystems: Durch bereits frühzeitige Indikation, wo Parkplätze frei sind, kann der belastende Suchverkehr eingeschränkt werden. Von daher sehen wir das Parkleitsystem nicht als politisches Partikularinteresse, sondern als einen Einstieg in ein umfassendes Verkehrskonzept.“

Einig sind sich die Liberalen mit der grünen Forderung: „Wir dürfen die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts und den hieraus resultierenden Anstoß wichtiger Projekte wie der Huha und der Weiterentwicklung des Quartiers Alter Ort/Bahnhof-/Frankfurter Straße nicht weiter auf die lange Bank schieben.“ Sobald eine Förderzusage fürs Stadtentwicklungsprogramm vorliege, „müssen wir in den Ideenwettbewerb einsteigen“.