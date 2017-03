Großeinsatz wegen milchiger Verschmutzung in Bach

Neu-Isenburg - In einem Bachlauf in Neu-Isenburg wird eine weiße, milchige Verschmutzung entdeckt. Die Feuerwehr, die Polizei, das Umweltamt und weitere Einsatzkräfte rücken an.

Laut Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Isenburg handelte es sich bei dem Vorfall am Montagabend um einen Unfall mit Chemikalien - nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um stark verdünnte Dispersionsflüssigkeit handeln. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte dann fest, dass der Ursprung der Verschmutzung an einer Stelle im Industriegebiet lag. Das Wasser wurde von Experten überprüft. Nach Polizeiangaben bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr für Menschen.

Mit einem Saugwagen wurde die milchige Flüssigkeit schließlich durch die Stadtentwässerung Frankfurt abgesaugt. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich in dem Fall um eine Umweltstraftat handelt.

