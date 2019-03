Ärger um Elterntaxis: Vor Schulbeginn häufig Autochaos

Die Schule läge auf dem Arbeitsweg, der Schulweg sei zu gefährlich oder das Kind habe keinen Laufpartner. In der dunklen Jahreszeit kommen noch weitere Argumente hinzu, wie „Es ist zu kalt“. Es gibt viele Gründe, warum Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren.

Neu-Isenburg – Den dadurch entstehenden Verkehr in den Griff zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Denn gerade, was den Weg zur und von der Schule betrifft, lassen viele Eltern eine Fürsorge walten, die nicht nur nicht angemessen ist, sondern gar häufig zu gefährlichen Situationen führt. Dies belegen die täglichen Szenen vor den Schulen; Auch die Ludwig-Uhland-Schule (LUS) in Gravenbruch ist davon nicht verschont. Elterntaxis fahren bis vor das Zugangstor zum Schulgelände, Eltern reißen die Türen ihrer Autos auf und lassen ihre Kids aussteigen. Dabei wird schnell noch der Schulranzen aufgesetzt und man verabschiedet sich mit einem Küsschen. All das dauert – und in dieser Zeit ist die Straße rund um den Dreiherrnsteinplatz blockiert, da hilft auch kein Hupen.

Die Problematik ist auch den Verantwortlichen im Rathaus und an der LUS hinlänglich bekannt – und man hat auch schon reagiert. Die Verkehrsexpertin Katalin Saary, die im Auftrag der Stadt auch Lösungen für das „Elterntaxi-Problem“ im Buchenbusch erarbeitet hatte, stellte im November eine Bestandsanalyse für einen Schulmobilitätsplan vor. Dieser wurde nun in der Sitzung des Gravenbrucher Ortsbeirats noch einmal heftig diskutiert. Alle Fraktionen forderten eine „schnelle“ Lösung – doch davon riet Saary erst einmal ab. „Schnellschüsse, zumal nur vor dem Bereich der Schule, sind Flickwerk, wir brauchen ein umfassendes Konzept für ganz Gravenbruch“, verwies die Verkehrsexpertin auf erfolgreiche Beispiele in anderen Kommunen.

Die Grundschule liegt ziemlich zentral im Stadtteil, sodass kein Kind einen längeren Weg als einen Kilometer habe – so eine grundsätzliche Erkenntnis von Saary. Ihr Lösungsansatz zielt weniger auf Verbote – wie etwa das Befahren eines Bereichs vor der Schule – denn auf Anreize ab. „Wir empfehlen grundsätzlich, den Weg von und zur Schule zu Fuß zurückzulegen, eine Begleitung durch fürsorgliche Eltern steht dem aber nicht entgegen“, betont Saary. Dieses Verhalten bringe mehr Sicherheit durch weniger Verkehr mit sich und stärke zudem die motorische, soziale und kognitive Entwicklung. „Auf jedem Weg zur Schule gibt es für Kinder viele interessante Dinge zu entdecken, dies weckt den Geist und gibt Gesprächsstoff für unterwegs.“

+ Schulwegsicherung im Fokus: Polizist Udo Retzlaff postiert sich morgens in Höhe des Zebrastreifens, um den Autofahrern zu signalisieren, dass die Fußgänger – insbesondere Schüler – hier Vorfahrt haben. © Postl

Die Aussage einiger Eltern, die Schule liege ohnehin auf dem Weg zum Arbeitsplatz, lässt Saary als Argument nicht gelten. „Mal schnell an der Schule vorbei zu fahren, bringt meist eine Stresssituation mit sich“, verweist die Expertin auf die meist akute Zeitnot der Eltern. Sie empfiehlt deshalb, lieber etwas früher aufzustehen, in Ruhe zu frühstücken und das Kind ohne Zeitnot auf den Weg zur Schule zu schicken.

Um den Schulweg „reizvoll“ zu machen, bedürfe es einiger Veränderungen – auch baulicher Art. „Wir müssen uns in die Augenhöhe der Kinder versetzen, dann erkennen wir schnell, wie unübersichtlich manche Stellen in Gravenbruch sind“, erklärt Saary. So gebe es zu breite Straßenquerungen, unübersichtliche Wegeführungen und keine eindeutige, sowohl für die Kinder als auch Autofahrer klar erkennbare Schulwegeführung. Saary regt deshalb eine „Verengung“ verschiedener Straßeneinmündungen an und will „reizvolle Stationen“ für die Haupt-Schulwege einrichten: „Wenn Kinder auf den Weg zur Schule hier mal balancieren, dort mal über Steine hüpfen und an einem anderen Platz an einem Gerät turnen können, dann ist dies ein Anreiz, dort entlang laufen zu wollen.“ Aber auch für Eltern, die ihre Kinder unbedingt mit dem Auto zur Schule bringen wollen, soll es ein Angebot geben. An der Haupterschließungsstraße Am Forsthaus Gravenbruch, an der Ecke zur katholischen Kirche, soll ein „Elternhalt“ eingerichtet werden. „Wir müssen dort ohnehin für den Umbau der barrierefreien Bushaltestelle eine Ersatzhaltestelle einrichten, diese kann danach als Elternhalt genutzt werden“, so Saary.

Für Bürgermeister Herbert Hunkel ist die Elternhaltestelle, entgegen der Meinung vieler Mitglieder des Ortsbeirats, ein Teil der Problemlösung. „Warum sollte das in Gravenbruch nicht funktionieren, was sich im Buchenbusch als Erfolgsmodell herausgestellt hat?“, fragt Hunkel. Schulleiterin Doris Keiber möchte derzeit öffentlich keine Stellungnahme zum in Arbeit befindlichen Schulmobilitätsplan abgeben.

Von Leo F. Postl