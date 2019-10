Zahlreiche Freiwillige beteiligen sich an Pflanzaktion

Immer wieder erfreuen sich nicht nur die Bewohner, sondern auch Besucher der Hugenottenstadt an der Blütenpracht an den Straßen und Wegen. Dafür sorgen im Frühjahr tausende gelbe Narzissen, gefolgt wenig später von Tulpen in den unterschiedlichsten Farben.

Neu-Isenburg – Zwar ist der Dienstleistungsbetrieb (DLB) für das Erscheinungsbild verantwortlich, doch in Neu-Isenburg ist es gute Tradition, dass sich die Bürger für die blühende Stadt im Frühjahr engagieren.

Seit Jahren ruft der Verein für Geschichte, Heimatpflege und Kultur (GHK ) nicht nur seine Mitglieder, sondern auch andere Vereine und Freiwillige dazu auf, an der Pflanzaktion für die Blumenzwiebeln teilzunehmen. Am Samstagmorgen war es an den unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet wieder so weit.

Nach den eingegangenen Voranmeldungen legt der DLB nicht nur Pflanzgebiete fest, sondern trifft auch entsprechende Vorbereitungen. „Unsere ortskundigen Mitarbeiter, die ihre Gebiete auch das Jahr über betreuen, wissen am besten. wo nachgepflanzt werden muss“, erklärt DLB-Chefin Petra Klink, die in Zeppelinheim dabei ist. Dort werden vor der Einfahrt von der B44 Blumenfelder von Daniel Reinert (DLB) angelegt. So hat das fleißige Grüppchen um Ortsvorsteher Sebastian Stern (SPD) keine Mühe, die rund 500 Narzissen und ebenso viele Tulpen in die Erde zu bringen. Im Anschluss sind alle zu einer Stärkung in das Feuerwehrhaus eingeladen.

In Neu-Isenburg konzentriert sich das Geschehen auf den Buchenbusch und auf die südliche Frankfurter Straße. Der GHK um den Vorsitzenden und Bürgermeister Herbert Hunkel ist mit einem siebenköpfigen Team und weiteren freiwilligen Helfern vertreten. Viel schneller als gedacht sind die vorbereiteten Pflanzbeete mit Narzissen- und Tulpenzwiebeln gefüllt. „Wir stecken diese diesmal nicht ganz so eng, damit sich die einzelnen Pflanzen besser entfalten können“, meint Bärbel Hunkel.

Da noch viele Blumenzwiebeln übrig sind, regt die Familie Becker an, diese doch in den nicht mehr so gut bestückten Rosenbeeten in der Neuhöfer Straße zu verbuddeln. Also wird schnell der „Arbeitsplatz“ gewechselt, Hunkel greift zur Spitzhacke, um dort entsprechende Pflanzgruben auszuheben. „Im Frühjahr schauen wir uns die Blütenpracht an“, versprechen die Pflanzhelfer.

Körperlichen Einsatz legt die THW-Jugend bei der Pflanzaktion entlang der Frankfurter Straße, südlich der Einmündung der Hugenottenallee hin. Mit Pickeln und Schaufeln heben sie erst einmal die Pflanzgruben aus, der DLB hat an den entsprechenden Stellen nur den Rasen abgetragen. So wird an verschiedenen Stellen unter den mächtigen Eichen richtig gebuddelt. „Das hatten sich die Kids so gewünscht, nur die Blumenzwiebeln in die Erde zu legen, war für sie immer langweilig“, erklärt Dietmar Scherf. Für die THW-Jugend ist dieser Auftrag ein Einsatz nach Maß, der zwar ein paar Schweißtropen kostet, aber alle mit Genugtuung erfüllt. Das Mittagessen in der DLB-Kantine schmeckt dann auch doppelt gut.

Auch in Gravenbruch finden sich einige Pflanzer ein, um im „Rosengärtchen“ für ein blühendes Frühjahr zu sorgen.

VON LEO F. POSTL