Wertschätzend mit Worten umgehen

Murtaza Akbar macht der deutschen Sprache am Donnerstagabend eine glühende Liebeserklärung und hält ein flammendes Plädoyer dafür, wertschätzend mit den schönen Worten und ihrer positiven Wirkung umzugehen.

Neu-Isenburg – Auf Einladung des Vereins für Geschichte, Heimatpflege und Kultur ist der gebürtige Frankfurter mit pakistanischen Wurzeln im Bertha-Pappenheim-Haus im Gespräch mit Pfarrer i. R. Matthias Loesch. Der Geschäftsführer der Isenburger Kommunikationsagentur Wortwahl, Dozent an der Hochschule Darmstadt und Kommunikationstrainer, wirbt für eine gepflegte Kommasetzung und den guten alten Duden. „Das gute am Duden ist: Er entwickelt sich weiter und richtet sich nach uns. In ihm sind heute Begriffe wie tindern, Emoji und ein like schon zu finden. Denn Sprache entwickelt sich stetig weiter“, betont Akbar. Mit dem Jugend-Wort „merkeln“ nennt er dabei ein schönes Beispiel. „Wissen Sie, was das bedeutet?“, fragt er in die Runde. Der Sprach-Fachmann muss es dann doch erklären: Es bedeutet, keine Entscheidung zu treffen oder eben einfach gar nichts zu tun. „Jugendliche merkeln auch schon mal einen Nachmittag lang. “.

+ Viele Fragen zur Sprache thematisierte auch Pfarrer i. R. Matthias Loesch. Anglizismen sind für den Isenburger absolut „okay“: Worte wie Handy, Airbag oder Service haben es längst in den Standardwortschatz geschafft. Aber es gebe eben auch Wortkreationen, die über das Ziel hinausschießen; als Beispiele nennt Akbar „Votingergebnis“ oder „abchillen“. „Ich bin überzeugt, dass der schlechte Werbeslogan ‘For you. Vor Ort’ maßgeblich zum Untergang der Drogeriekette Schlecker beigetragen hat“, provoziert er Lacher im übervollen Saal.

Die neuen Medien sieht Akbar als Chance und Risiko zugleich. Nie seien mehr Menschen erreicht worden, als über Facebook, Instagram, Twitter und Co. Thomas Gottschalk, Superstar der 90er Jahre, erreichte mit „Wetten dass?!“ 20 Millionen Zuschauer. Davon könne Fernsehen heute nur noch träumen. Aber Christiano Ronaldo erreiche über die Präsenz in den sozialen Medien weltweit 350 Millionen Nutzer. Mit Donald Trump habe die Welt auch den ersten Social-Media-Präsident: „Die Fachwelt ist sich einig – ohne Twitter wäre Trump niemals Präsident geworden. All seine polarisierenden Botschaften drangen ungefiltert in die Welt. So kommen Fake-News zustande. Über die Medien, bewertet in Kommentaren, eingeordnet in Pro und Contra in Artikeln, wäre das Wahlergebnis vermutlich anders ausgegangen“, ist sich der Hochschuldozent sicher.

Der Agenturinhaber amüsiert seine Zuhörer aber auch mit lustigen Anekdoten aus eigenen Erfahrungen. Immer wieder sei es ihm – als gebürtigem Frankfurter – passiert, dass die Menschen zu ihm sagen: „Sie sprechen aber gut Deutsch!“ Murtaza Akbar hat sich inzwischen eine ganze Reihe Erklärungen zugelegt, warum das so ist: „Ich habe vier Jahre am Goethe-Institut in Südafrika gearbeitet“, bei so einem Spruch seien seine Gegenüber immer schwer beeindruckt von dieser – völlig frei erfundenen – Erklärung. Selbstironisch spielt Akbar auch mit seinen pakistanischen Wurzeln, verblüfft auf einem Geschäftstermin mit Konzernen die Empfangsdame mit einem Rosenstrauß, worauf gleich der Eindruck entsteht, dass er die Rosen verkaufen wolle.

Aus dem Plenum nach der Zukunft der deutschen Sprache gefragt, äußert sich Akbar optimistisch: Die Sprache werde sich verändern, es werde viele neue Worte geben, ja, auch Anglizismen – aber er sieht das Deutsche nicht in Gefahr. Er wirbt für die Jugend und outet sich auch als Fan der jungen Generation, der alle eine Chance geben sollten. Auch auf die Nachfrage Loeschs nach einer neuen, gemeinsamen Weltsprache hat der Isenburger eine überaus charmante Antwort. Es brauche keine neue Weltfriedenssprache: „Es wäre schon viel damit getan, wenn wir wertschätzender miteinander umgehen, in der entsprechenden Wortwahl – egal in welcher Sprache!“ Einen Herzenstipp gibt Murtaza Akbar zum Abschluss noch: „Schreiben Sie einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt, einen Zettel mit Herzblut. Schreiben Sie in fünf, sechs Sätzen, warum Ihnen dieser Mensch so unendlich wertvoll ist. Das ist ein Geschenk, das der Andere nie vergessen wird und das vielleicht in schwierigen Momenten eine große Hilfe sein kann.“ Die Isenburger verabschieden das Gesprächsduo mit viel Applaus – und die Worte Akbars werden sicher in manchem Besucher noch lange nachhallen.

Von Nicole Jost