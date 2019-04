Fluglärm-Werte haben sich verschlechtert - Nur in der Nacht wurde es etwas leiser  

Seit neun Jahren befindet sich in der Zeppelinstraße eine Messstation für Fluglärm. Nun liegen die Ergebnisse für 2018 vor. Sie zeigen laut Stadtverwaltung, dass sich der Lärmpegel im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert hat.

Neu-Isenburg – Dass es laut ist über den Köpfen der Isenburger, muss man niemandem mehr erzählen. Die Neuigkeit ist indes: Im Gegensatz zu den Jahren davor, wo die Werte sich verbessert hatten, kam es nun zum zweiten Mal hintereinander seit 2009 zu einer Erhöhung der Lärmwerte im Jahresvergleich.

Nur der Nacht-Pegel sank diesmal leicht um 0,3 Dezibel auf 50,6 Dezibel; der Tag-und-Nacht-Pegel (Ldn) stieg indes geringfügig um 0,3 auf 58,7 Dezibel. Der Tag-Pegel (Ld) erhöhte sich um 0,4 auf 57,9 Dezibel.

„Zwar ist es heute im Vergleich zu 2009 deutlich leiser, der Ldn sank um 4,2 dB(A), der Ld um 1,4 dB(A) und der Ln sogar um 5,7 dB(A)“, betont der Magistrat. Es sei aber zu befürchten, „dass die Schallpegel in den nächsten Jahren weiter nach oben gehen werden“.

Die Anzahl der jährlichen Flugbewegungen stieg deutlich im Vergleich zu 2017 an, nämlich von 475 500 auf 512 000. „In Neu-Isenburg dagegen blieb die Anzahl der täglichen Überflüge in etwa gleich“, heißt es im Bericht weiter. Tagsüber sei diese Zahl von 301 auf 297 und nachts von 34 auf 31 gesunken. Der Magistrat erklärt. dass „der nur leichte Lärmanstieg trotz deutlich angestiegener Flugbewegungszahlen und sogar ein leichtes Absinken des Nachtpegels“ durch mehrere Ursachen bedingt sein könne. „Ein ungewöhnlich hoher Anteil der Betriebsrichtung Ost (46 Prozent) bedingt zwar mehr Lärm am Tag, in der Nacht aber landen die Verspätungsflüge nach 23 Uhr (die auch 2018 sehr zahlreich waren) von Westen und verlärmen somit nicht Neu-Isenburg.“ Zudem seien bei Westbetrieb die Lärmpause und der Swing-over wieder öfters durchgeführt worden als im Vorjahr.

Verantwortlich für die jährlichen Schwankungen der Dauerschallwerte seien aber auch das Wetter und der Wind, erklärt der Magistrat. „Und auch Verbesserungen am Fluggerät können eine günstige Auswirkung auf die Lärmentwicklung haben.“

Erfasst hat die nun vorgelegten Fluglärm-Werte die Dauermessanlage, die sich seit August 2010 in der Zeppelinstraße 10 auf dem Grundstück des Bertha-Pappenheim-Hauses befindet, und zwar auf dem Dach des Flachbaus, den die Kita Kaleidoskop nutzt. Die Messstation gehört der Stadt und wurde dort errichtet wegen der Nähe des Standorts zu den Flugrouten. Der Firma deBAKOM obliegen Wartung und Auswertung. Die Ergebnisse der Messungen werden in Monatsberichten sowie in einem ausführlichen Jahresbericht vorgestellt. hov