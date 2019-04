Feuer beschädigt mitten in der Nacht fünf Autos: Brandstiftung in Neu-Isenburg?

In der Nacht zum Dienstag werden in Neu-Isenburg fünf Fahrzeuge beschädigt oder komplett zerstört. War es Brandstiftung? Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Neu-Isenburg - Die Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg wurde am Dienstag gegen 2.45 Uhr in die Friedensallee, Ecke Schubertstraße gerufen. Dort waren der Polizei mehrere brennende Autos gemeldet worden. Die ersten Einsatzkräfte waren bereits kurz darauf vor Ort. Ein Auto stand laut Polizei komplett in Flammen, eines brannte im Heckbereich, ein drittes im Motor- und im Fahrgastraum. Zwei Wagen, die auf der gegenüberliegenden Seite abgestellt waren, wurden zudem durch die enorme Hitze in Mitleidenschaft gezogen.

Brand in Neu-Isenburg: Einsatz um 4.30 Uhr beendet

Von der freiwilligen Feuerwehr waren insgesamt 24 Helfer mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz war erst um 4.30 Uhr beendet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand allerdings hoher Sachschaden.

+ Bild von der Einsatzstelle in Neu-Isenburg. © Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Es werden dringend Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069/8098-1234.

dr

