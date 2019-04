Großes Interesse an Rundgang mit dem Bürgermeister durch Gravenbruch

Infos aus erster Hand

+ © Postl Der Stand der Dinge an der Baustelle für den neuen Rewe-Markt und den darüberliegenden Wohnungen stieß auf großes Interesse. © Postl

Was passiert da mit der Polizeistation und der Verwaltungsaußenstelle? Wie wird sich das Bild an der Evangelischen Kirche ändern? Wird in diesem Jahr noch der Rewe-Markt eröffnen und wie leben die Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft in der Meisenstraße? Diese Fragen standen auf der Agenda von Bürgermeister Herbert Hunkel, der Interessierte zu einem Rundgang durch Gravenbruch eingeladen hatte.