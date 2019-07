Neue Herausforderungen für Projekt „Täglich Brot für Beregovo“

Kostbare Hilfsmittel in der Ukraine: Mit diesen Lastenfahrrädern können künftig Brote und andere Lebensmittel zu den armen und kranken Menschen in den entlegenen Regionen gefahren werden, in die kein Laster kommt. Roland Klammes hat sie organisiert und für das Hilfsprojekt spendiert; hinten Pfarrer i. R. Matthias Loesch.

Seit mehr als 15 Jahren engagiert sich das Hilfsprojekt „. . . täglich Brot für Beregovo“ für die arme Bevölkerung in der West-Ukraine. Ins Leben gerufen wurde es von Jutta Loesch, als ihr Mann noch Pfarrer in der evangelisch-reformierten Marktplatzgemeinde war.

Neu-Isenburg – Höhen und Tiefen gibt es bei nahezu allen Projekten, die über einen längeren Zeitraum am Leben gehalten werden; und Jutta Loesch will nun erreichen, dass das traditionsreiche Projekt eine Zukunft hat.

Mit dem Ausscheiden ihres Mannes Matthias Loesch aus dem aktiven Pfarrersdienst wurde auch, aus finanztechnischen Gründen, eine Ausgliederung des Beregovo-Projekts nötig. Es gründete sich ein neuer Verein, doch damit kamen auch verschiedene Schwierigkeiten auf, die in den Augen von Jutta Loesch „ihrem“ Projekt nicht förderlich waren.

Inzwischen ist das Projekt „...täglich Brot für Beregovo“ wieder in altbewährten Händen – und es gibt wieder für jede Geldspende eine entsprechende Quittung.

Jutta Loesch hat mit Roland Klammes einen weiteren Aktivposten gefunden. „Im Verhältnis zu unseren Problemen sind jene, die sich neuerdings in der Karpato-Ukraine auftun, freilich gering – und konnten fast alle gelöst werden“, erklärt Loesch. Auch für das bisherige Hilfsgüter-Sammellager in der Hugenottenallee 150, das ja bekanntlich veräußert wurde und in Kürze nicht mehr zur Verfügung steht, zeichnet sich eine Lösung ab. „Vorerst können wir keine weiteren Hilfsgüter mehr annehmen, aber wahrscheinlich können wir sogar in Neu-Isenburg bleiben“, zeigt sich Loesch hoffnungsvoll.

Was sie in letzter Zeit von ihren Kontaktpersonen vor Ort in der Ukraine erfahren musste, macht auch die Hilfe aus Neu-Isenburg immer schwieriger. „Wir wollen weiterhin den Not leidenden Menschen dort helfen, doch es bauen sich ständig neue Barrieren auf“, beschreibt Loesch die Situation in und um Beregovo. Ferner ist die komplette Einfuhr eines Lasters mit Hilfsgütern direkt in das Diakonische Zentrum von Beregovo – wie es bisher möglich war – nicht mehr gestattet. „Um überhaupt eine Einfuhrerlaubnis in Kleinfahrzeugen zu erhalten, musste Béla Nagy, der Leiter des Diakonischen Zentrums, mehrmals nach Kiew fahren – das sind 800 Kilometer – um den notwendigen Stempel zu erhalten“, beschreibt Loesch die Situation. Nun werden die Güter des letzten Hilfstransports – es war bereits der 44. – nach dem Prinzip einer „Ameisenstraße“ nach Beregovo gebracht: Also mit kleinen Transportmitteln, immer ein Stück weiter.

Ein besonders begehrtes Gut des letzten Hilfstransports waren vier Lastenfahrräder, die Roland Klammes aus allen Ecken der Republik organisiert hatte. „Ich habe im Internet recherchiert, wo es so was gibt, und habe über Ebay zwei ersteigert“, erzählt Klammes. Um zu wissen, ob sich die weite Fahrt nach Köln lohnt, um eines der Fahrräder abzuholen, fuhr er zunächst in die Nähe von Mainz, wo er ebenfalls eines erworben hatte, um zu probieren, ob es in sein Fahrzeug passt. Passende Kästen hat er über die lokale Poststation organisiert. „Ich bin ihm so dankbar, denn mit diesen Lastenfahrrädern können die Brote und andere Lebensmittel zu den armen und kranken Menschen in den entlegenen Regionen gefahren werden – diese Menschen brauchen wirklich ein tägliches Brot“, sagt Jutta Loesch sichtlich ergriffen. Nun hofft sie, dass alle vier Lastenfahrräder auch dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden – nämlich in Beregovo.

Wenn die neue, in Aussicht stehende Sammelstelle gesichert ist, dann können auch wieder Güter angenommen werden. „Wir benötigen aber auch Geld, da viele notwendige Dinge dort vor Ort erworben werden können“, verweist Loesch auf den weiterhin bestehenden Spendenaufruf.

Am Donnerstag, 25. Juli, ab 18 Uhr wird auf dem Gelände in der Hugenottenallee 150 der 45. und vorerst letzte Hilfstransport beladen. Wer mithelfen möchte, soll einfach vorbei kommen. „Das Hilfsprojekt ‘...täglich Brot für Beregovo’ darf und wird nicht sterben“, gibt sich Loesch hoffnungsvoll. Und es werden weitere Lastenfahrräder gebraucht.

VON LEO F. POSTL