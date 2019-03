Kantsteine sorgen für Diskussion

Kantsteine haben – wie es ihr Name schon sagt – Ecken und Kanten. Solche werden gezielt zur Abgrenzung von Gehwegen, aber auch zur Einfassung von Pflanzinseln verwendet. In der Straße Buchenbusch wurden vor Jahren solche Steine gesetzt, um Pflanzinseln zu schützen und dort „Tempo 30“ abzusichern.

Neu-Isenburg – Nun forderte die FDP-Fraktion in einem Antrag die Abflachung der Kantsteine. „Auch bei angepasster Geschwindigkeit besteht hier für PKW- und Zweiradfahrer die Gefahr des häufigen Bordsteinkontakts. Davon zeugen etliche gelockerte Kantsteine und Reifenabriebspuren“, begründete FDP-Fraktionschef Thilo Seipel in der Sitzung der Stadtverordneten den Vorstoß, der von einer nicht mehr zeitgemäßen Maßnahme sprach. Der Magistrat sollte deshalb in dem Abschnitt zwischen Frankfurter und der Herzogstraße für neue abgeflachte Kantsteine sorgen. Seipel verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Shared-Space-Nutzung.

Dem hielt Oliver Gröll (CDU) entgegen: „Der Antrag weist nur auf Mängel hin. Ich bin eigens heute Nachmittag diese Straße abgefahren, man kann sie, wenn man sich an Tempo 30 hält, recht gut befahren.“ Markus Munari (SPD) sah keinen Grund zur Abflachung. „Klar, es gibt einiges instand zu setzen, aber Shared Space beinhaltet viel mehr als eine Abflachung der Kantsteine“, begründete Munari die Ablehnung durch die SPD-Fraktion.

Auch Maria Sator-Marx (Grüne) ging auf den Shared-Space-Aspekt ein. „Dann müssten die Steine ja ganz weg und wie sähe es mit den Pflanzbeeten und Bäumen aus?“, gab sie zu bedenken. Auch Renate Wissler (Linke) sah die Gefahr, dass bei abgeflachten Kantsteinen schneller gefahren werde. „Diese Inseln mit den Kantsteinen sind zum Schutz der Bäume wichtig“, betonte Wissler und signalisierte ebenfalls Ablehnung.

Susanne Schmidt (CDU) regte an, nur die beschädigten Steine zu ersetzen und hatte ebenfalls Bedenken, dass bei abgeflachten Kantsteine zu schnell gefahren wird. CDU-Fraktionschef Patrick Föhl sah nur eine Gefahr für Zweiradfahrer, wenn diese nicht ordentlich fahren: „Aber solche Situationen gibt es ja überall in der Stadt.“

Daraufhin zog Jörg Müller (FDP) den Antrag zurück und appellierte an die Verwaltung, für eine Verbesserung zu sorgen. (lfp)