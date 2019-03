Kita-Karussell dreht sich - Stadt startet Werbeoffensive

Endspurt auf der Großbaustelle Kita Birkengewann: Vom 6. Mai an wird endlich Kinderlärm die Räume in dem 3,6 Millionen Euro teuren Gebäude erfüllen. Nach und nach sollen die Gruppen dann wachsen.

Die Bücher- und Legokisten sind gepackt und beschriftet, es wurde kräftig aussortiert und aufgeräumt. Kurzum: Die 62 Kinder der Kita in der Friedrich-List-Straße sind für den großen Tag vorbereitet.

Neu-Isenburg – Anfang Mai werden sie als Erste in die neue Kita Birkengewann in der Anny-Schlemm-Straße umziehen. „Ab dem 6. Mai beginnt dort offiziell der Betrieb, nach und nach werden dann neue Kinder aufgenommen und die Gruppen aufgefüllt“, berichtet Bürgermeister Herbert Hunkel. Insgesamt können im Birkengewann sechs Gruppen mit bis zu 124 Kindern betreut werden – darunter zwei Gruppen für die Kleinkindbetreuung für Jungen und Mädchen unter drei Jahren. Die prognostizierten Baukosten belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro, Fördermittel des Landes in Höhe von rund 1,7 Millionen hat die Stadt beantragt.

Auch eine andere Kitagruppe sehnt den Tag herbei, an dem das Kita-Karussell Fahrt aufnimmt und sie endlich ihre neuen Räumlichkeiten beziehen kann: Die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte An den Schulwiesen des Familienzentrums Känguruh werden bekanntlich in die ehemalige Kita Friedrich-List-Straße umziehen, sobald dort renoviert wurde. Die Verantwortlichen sind guter Dinge, dass es klappt mit dem geplanten Einzug zum neuen Schuljahr 2019/20.

Die ersten neuen Mitarbeiter für die Birkengewann-Kita sind zwar inzwischen rekrutiert, aber bis zum Vollbetrieb müssen noch weitere Erzieher her: Ja, es fehle noch Personal, bestätigt Hunkel, „von neun offenen Stellen sind mittlerweile vier besetzt“. Das liege auch daran, dass die von der Stadt vor Monaten auf den Weg gebrachte Offensive für die Akquise neuer Erzieher erste Früchte trage. Der Hintergrund ist hinlänglich bekannt: Erzieherinnen und Erzieher sind im Augenblick heiß begehrt und kräftig umworben, die Konkurrenz der Arbeitgeber ist groß. Deswegen hat die Stadt Neu-Isenburg ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt, um für den Erzieher-beruf und für eine Beschäftigung in einer Betreuungseinrichtung in der Hugenottenstadt zu werben.

Dass die Kampagne erste Erfolge zeigt, führt der Rathauschef auf die Vorteile zurück, die die Stadt, freie Träger oder kirchliche Kindereinrichtungen bieten. So gibt es eine übertarifliche Bezahlung: „Alle pädagogischen Fachkräften erhalten laut Magistrat ab dem 1. Juli 2019 eine Zulage in Höhe von 50 Prozent der tatsächlichen Differenz der Entgeltgruppe 8b zur nächstmöglichen Entgeltgruppe SuE 11a“, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Leitungskräfte und Stellvertretungen werden ab Juli übertariflich bezahlt.

Auch die Arbeitsbedingungen sind Thema: „Die Arbeitszeiten können flexibel gestaltet werden, eine Beschäftigung in Voll- und unterschiedlichen Teilzeitmodellen ist möglich.“ Dies soll laut Magistrat gerade jungen Frauen oder Männern die Möglichkeit geben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Willkommen seien auch junggebliebene Senioren, „die früher einmal als Erzieher tätig waren und nun gerne stundenweise zurück in den Beruf möchten“.

Neben der höheren Bezahlung setzt Isenburg auf umfangreiche Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter und verspricht zudem den Erziehern Unterstützung bei der Wohnungssuche. Um mehr Menschen für den Beruf zu interessieren, werden außerdem Praktikumsstellen angeboten; außerdem eine berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher. „Dies ist insbesondere auch für ältere Bewerber interessant, da eine attraktive Ausbildungsvergütung gezahlt wird“, so der Magistrat. Dieses Ausbildungsmodell, übrigens als Pilotprojekt eingeführt, verbinde von Anfang an Praxis und Theorie.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich mit Sonja Ohr, Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend, 06102/241502, in Verbindung setzen.

Insgesamt gibt es laut Stadt für die Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt derzeit in Neu-Isenburg 1426 Kitaplätze, davon 957 Ganztagesplätze. (hov)