Miruna Costa hat sich der Kultur verschrieben

Miruna Costa ist entspannt. In ihrer Küche zaubert sie einen leckeren Kaffee, Hündin Lilli läuft ihr schwanzwedelnd um die Beine und immer wieder sorgt das klingelnde Telefon für kurze Unterbrechungen.

Neu-Isenburg – Die Isenburger kennen die gebürtige Rumänin aus der Kulturszene. Sie war als Regisseurin involviert in das große Theaterprojekt zur Geschichte der Hugenotten auf dem Marktplatz, ist Mit-Gestalterin der Kunstbühne und hat eine Kinder-Theaterschule.

Miruna Costa hat eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen: sie stammt aus Temeswar – ihre Mutter Grundschullehrerin, der Vater Philosophie-Professor. Zuhause gehen Künstler und Musiker ein und aus. Miruna hat schon mit sechs Jahren eine eigene Gitarre: „Ich habe für Joan Baez und Bob Dylan geschwärmt.“

Nach dem Abitur geht sie an die Uni und findet den Weg ans Deutsche Staatstheater in Temeswar: Mit Gretchens Monolog und einem Vortrag von Ringelnatz begeistert sie die Intendanten. „Ich hatte dann auch gleich eine Hauptrolle in einem Kinderstück. Wir konnten immer nur zwei, drei Mal im Theater spielen, für mehr Vorstellungen war kein Geld da. Um uns zu finanzieren, sind wir auf Tournee gegangen – das war abenteuerlich.“ Mit dem klapprigen Bus ging es durch die Karpaten. Angesichts knapper Finanzen bauten die Theaterschreiner alte Bühnenbilder zu Särgen um und verkauften diese an Friedhöfen, um Gehälter für das Ensemble einzutreiben.

Sie wird Zeugin der Revolution im diktatorisch geführten Rumänien: „Bei uns an der Straßenecke wurden die ersten Mahnwachen gehalten. Am 17. Dezember 1989, während einer Armeeparade, schubste ein Polizist einen Vater mit Kind auf den Schultern – danach wurde es blutig.“ Aus dem Theater heraus wird Costa in ein Wohnzimmer geholt, in dem das erste freie Fernsehen Rumäniens startet. Während vor den Türen noch geschossen wird, wird sie als Moderatorin Gesicht des Senders und eine Ikone der Freiheit. Sie arbeitet mit internationalen Fernsehteams zusammen, führt sie an die Orte der Revolution und ist als Moderatorin der größten Musiksendung im Gespräch, als ein unheimlicher Anruf in ihrem Hotelzimmer das drängende Gefühl in ihr weckt, lieber das Land zu verlassen. „In Rumänien verschwanden Menschen, die nie mehr auftauchten. Wir standen unter großem Druck“, erklärt sie das Bedürfnis, der Heimat den Rücken zu kehren.

Mit ihrem Freund und erstem Ehemann, einem Musiker, geht sie 1991 in die Nähe von Nürnberg. Sie starten eine zweite, noch viel größere Karriere. Als Frontfrau, erst von „Southern Pacific Line“ und später von „Silverwood“, rockt sie die Arenen in Europa mit klassischem Country und ist auf Tournee in den USA. Die Musiker spielen auf dem Nürburgring vor 60 000 Menschen, auf dem Wiener Inselfestival, gewinnen 2004 als Countryband den Titel Band des Jahres und bekommen einen Plattenvertrag. Etliche Auszeichnungen für Alben und Songs zieren das Wohnzimmer. „Viele Leute verziehen immer das Gesicht bei Country und ich sage manchmal spaßeshalber, ich war jung und brauchte das Geld, aber es war es eine fantastische Zeit.“

Als sie ihren Mann und den Vater ihrer Tochter kennenlernt, lassen sich Musik und Familienleben nicht mehr vereinbaren. Die Band trennt sich und Miruna Costa konzentriert sich auf die Familie. Mit ihrer größer werdenden Tochter ist sie mehr und mehr in das kulturelle Leben von Neu-Isenburg, seit 2007 ihre Heimat, eingebunden. Die Kunstbühne ist ein Projekt, dass ihr sehr am Herzen liegt – mit einem „fantastischen Team“.

„Ich habe aber noch einen weiteren Traum und würde gerne ein Kulturzentrum für Kinder und Jugendliche verwirklichen. Einen Ort in der Stadt, an dem junge Menschen mit Kultur, Musik, Literatur, Theater infiziert werden“, berichtet die Sängerin, Moderatorin und gelernte Bürokauffrau. Es gehe darum, Kinder zu stärken, Selbstbewusstsein zu vermitteln und gleichzeitig für Grenzen und Respekt zu sensibilisieren. „Ich weiß, es wird mir eines Tages gelingen, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. Ich interessiere mich für Kunst und Kultur, ich kann andere begeistern. Ich bin noch auf der Suche nach Mitstreitern“, sucht sie Unterstützer für dieses ambitionierte Vorhaben.

