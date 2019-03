Neu-Isenburger finden sogar einen Tresor im Gebüsch

Auch die Jüngsten helfen voller Eifer mit: Charlotte (7) und Pauline (5) sind mit Mama Isabel und Papa Klaus zum ersten Mal dabei. Familie Altmann hat sich das Gebüsch an der Straßenbahn-Endhaltestelle vorgenommen – und staunt, was Leute alles wegwerfen.

Beim Frühjahrsputz in Neu-Isenburg kommt erstaunliches zu Tage. Die Helfer finden einen Tresor im Gebüsch.

Neu-Isenburg – Ziemlich trüb ist es am Samstagmorgen, der graue Himmel verheißt nichts Gutes.

Die Isenburger raffen sich dennoch auf: Ab 10 Uhr greifen Freiwillige zur Zange und ziehen los, um Müll einzusammeln, den hirn- oder gedankenlose Zeitgenossen in der Natur entsorgt haben. Kurioses wird beim vom Dienstleistungsbetrieb (DLB) organisierten Frühjahrsputz in aller Regel gefunden – Fahrradteile, Kanister, zig Autokennzeichen, immer wieder auch ganze Tüten voll Hausmüll, so was ist auch am Ende dieser Aktion wieder dabei.

Erste Überraschung am Morgen

Für Überraschungen taugt dieser Samstag aber auch. Die erste, eine freudige, erlebt Petra Klink gleich am Morgen, als sie in Gravenbruch ankommt. „Dort hatten wir null Anmeldungen“, erzählt die DLB-Chefin, die trotzdem in den Stadtteil gefahren ist, weil es immer wieder Leute gibt, die sich spontan zum Helfen entscheiden. „Und plötzlich standen da doch mehr als 20 Leute am Auto, vom Ortsbeirat, der Nachbarschaftsinitiative, und auch 16 Kinder vom KIZ haben mitgemacht.“

Eine zweite Überraschung kommt in einem Gebüsch in der Nähe der Geschwister-Scholl-Halle zum Vorschein: Helfer der Jugend des Technischen Hilfswerks (THW) finden einen Tresor, der offenkundig von einem Sonnenstudio stammt. „Wir haben die Polizei informiert, die Beamten haben den Tresor mitgenommen“, berichtet Klink. Doch auch dieser Fund wird, wie die vielen Säcke mit Müll, die die Freiwilligen vollpacken, am Ende des Tages noch seinen Weg zum DLB-Betriebshof finden. „Die Polizei hat ihn später noch zum Entsorgen bei uns vorbeigebracht.“

Frankfurter Stadtwald wohl nie müllfrei

In Zeppelinheim machen Mitglieder von Ortsbeirat und Feuerwehr sauber. Und auch an der Straßenbahn-Endhaltestelle samt Park-and-Ride-Platz sieht es nach Arbeit aus: Ganz müllfrei wird dieses Areal im Frankfurter Stadtwald wohl nie werden, auch wenn viele sagen, die Situation habe sich deutlich gebessert, seit die Zuständigkeiten neu geregelt worden sind. Demnach leert Neu-Isenburg über seinen Dienstleistungsbetrieb zweimal wöchentlich die Mülleimer, während sich das Grünflächenamt der Stadt Frankfurt um die sonstige Sauberhaltung des Areals kümmert.

Kippen und Kaugummis liegen überall

Flaschen, Zigarettenpäckchen, Süßigkeitenpapiere: Mitglieder des Geschichtsvereins GHK und des Lauftreffs, einige Brüder-Grimm-Schüler und Familien sowie zehn Mitarbeiter der Firma Kraft GmbH greifen am Bahnsteig, auf dem Parkplatz und in den umliegenden Gebüschen Stück um Stück, Schnipsel um Schnipsel auf. „Es sind vor allem Kippen und Kaugummis, das ist ganz schlimm“, sagt Bürgermeister Herbert Hunkel, der mit Zange und Müllsack am Bahnsteig im Einsatz ist.

Am schlimmsten finde sie aber die Spritzen, die sie drüben bei den Fahrradständern gefunden hätten, erzählt später BGS-Lehrerin Nadine Linke, die mit den Schülerinnen Jülide (15) und Manveerkaur (12) beim Großreinemachen mit anpackt.

Bürgermeister findet Fünf-Euro-Schein

Grund zum Schmunzeln hat der Rathauschef am Samstag auch immer mal – und zwar nicht nur aus Freude und Dankbarkeit darüber, dass die Stadt schon seit vielen Jahren beim Frühjahrsputz auf ihre Bürger zählen kann. Sondern auch über einen Fund: Einen zwar nassen, aber ansonsten intakten Fünf-Euro-Schein hat Hunkel im Grün neben den Gleisen entdeckt, „der kommt in den Spendentopf für den Kinderzirkus Wannabe“.

Alle Helfer treffen sich schließlich nach zwei Stunden Arbeit an der frischen Luft auf dem DLB-Gelände, um sich zu stärken. Bei Kartoffelsuppe, Würstchen und Getränken lässt es sich gut über die Ausbeute plaudern. Petra Klink freut sich am Ende des Tages über 110 Teilnehmer, die insgesamt zehn Kubikmeter Müll eingesammelt haben. (hov)

