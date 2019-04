Neue Kita im Birkengewann nimmt am 6. Mai die ersten Kinder auf

In Kürze zieht Leben in die neue Kita Birkengewann ein. Am 6. Mai kommen die ersten Kinder.

Neu-Isenburg – Schon von außen sieht das Gebäude an der Anny-Schlemm-Straße recht einladend aus. Die dezente, aber dennoch prägnante Farbgebung setzt sich innen fort. Die Räume sind fertiggestellt und die Nasszellen sowie Toiletten komplett installiert. Derzeit fehlen noch ein paar Möbel, aber diese sollen im Anrollen sein. Zudem stehen noch kleinere Elektroinstallationen an. Im Eingangsbereich müssen das Tor mit der „Sicherheitsschleuse“ angebracht und letzte Bodenplatten verlegt werden.

„Wir haben noch gut zwei Wochen Zeit“, ist Carsten Holtschneider, Leiter des städtischen Fachbereichs Hochbau zuversichtlich, den Termin halten zu können. „Ab dem 2. Mai wird sich das Mitarbeiterteam hier einrichten und ab dem 6. Mai geht es dann los“, betont Kita-Leiterin Katarzyna Marx. Wenn dann alle Kinder aus der Kita Friedrich-List-Straße in die neue Kita umgezogen sind, kann auch die Känguruh-Kita aus dem Pfarrhaus der Evangelischen Marktplatzgemeinde, An den Schulwiesen, in die frei gewordene Kita in der List-Straße einziehen.

Der Magistrat stellte gestern die Einrichtung vor. Bürgermeister Herbert Hunkel, Sonja Ohr (Fachbereichsleitung Kinder und Jugend), Jacqueline Lüddicke (Fachberatung Kindertagesstätten) führten neben der Kita-Leiterin und dem Hochbauchef durch die Räume und erläuterten die Konzeption. Wichtig für Hunkel war die öffentliche Nutzung von Räumen. „Wir können das Eltern-Café sowie den angrenzenden Bewegungsraum über einen separaten Zugang für Gruppen zur Verfügung stellen“, so Holtschneider.

Der Bürgermeister lobte die gelungene Planung durch das Büro Holger Gillig. Dennoch hatte der Fachbereich Hochbau beim Innenausbau viel „Spielraum“. „Das war eine schöne Aufgabe, auch einmal eigene Vorstellungen verwirklichen zu dürfen“, freute sich Holtschneider. Das Interieur besticht durch eine unterschiedliche Farbgebung, die den Kindern Orientierung bieten soll.

„Wir sind begeistert von der Raumaufteilung, von den Farben und von den Einrichtungen“, betont Marx. Wenn die drei Gruppen mit 62 Kindern und 18 Erziehern aus der List-Straße umgezogen sind, kann die Kita mit weiteren Kindern aus dem Neubaugebiet „aufgefüllt“ werden. „Diese Kita ist für maximal 124 Kinder, darunter zwei U3-Gruppen mit insgesamt 24 Kindern, ausgelegt – es gibt also noch reichlich Platz“, erklärt Sonja Ohr.

Umgesetzt wird ein offenes Konzept. „Alle Kinder können die verschiedenen Bildungsbereiche nach ihrer Interessenslage frei aufsuchen“, erklärt Marx und verweist auf „Laborräume“ für Experimente oder naturkundliche Forschungsarbeit. „Vielleicht bringen die Kinder mal einen Käfer, den wir genauer unter der Lupe betrachten, eine Pflanze oder einen besonderen Stein, den sie begutachten möchten“, nennt die Kita-Leiterin ein paar Beispiele. Einen besonderen Stellenwert hat die Sprachförderung. In speziellen Gruppen geht es um den Gebrauch der Alltagssprache. „Zudem haben wir mit der Albert-Schweitzer-Schule eine Kooperation bezüglich der Vorlaufkurse für bald in die Grundschule wechselnde Kinder“, so Marx.

Die neue Kita bietet ein vor Ort zubereitetes Frühstück, das Mittagessen wird von einem Frankfurter Caterer angeliefert und dann im Konvektomat erhitzt. Über ein Online-Portal kann man entsprechende Menüs selbst zusammenstellen. „Aber unser Hauswirtschaftsteam wird sicherlich noch so manche Leckerei dazu steuern“, ist sich Marx sicher.

Die Baukosten betragen 3,6 Millionen Euro, Fördermittel des Landes in Höhe von 1,7 Millionen wurden beantragt. Für 14. Juni ist ein Einweihungsfest geplant. Die Kita wird werktags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet sein.

