Parkende Lastwagen sorgen für Unmut in Zeppelinheim

Zu viele Lkw, zu wenig Parkplätze: Das Problem, das Lastwagenfahrer oft nicht wissen, wo sie während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten ihre Gefährte abstellen sollen, gibt es vielerorts in Deutschland.

Neu-Isenburg – Denn bundesweit fehlen nach Ansicht von Experten tausende Stellplätze. Auch die Mitglieder des Ortsbeirats Zeppelinheim werden sich in ihrer morgigen Sitzung damit befassen.

Anlass ist ein CDU-Antrag. Die Union im Ortsbeirat bittet den Magistrat, zu überprüfen, „inwieweit es rechtmäßig ist, die An- und Abfahrtspur (Beschleunigungsstreifen) der Shell-Tankstelle als zusätzlichen Parkraum für Lkw durch die Tankstelle zur Verfügung zu stellen“. Ziel sollte aus Sicht der Christdemokraten „die Abschaffung dieses Zustands“ sein.

Seit mehreren Monaten werde der „Parkraum“, also die Freifläche der Shell-Tankstelle, „von LKW für Übernachtungen zur Sicherstellung ihrer Lenkzeiten genutzt“, heißt es in der Antragsbegründung. Die Anzahl der Lastwagen, die hiervon Gebrauch machen, steige stetig an, „sodass mittlerweile die Anfahrtsspur der Tankstelle ebenso wie die Beschleunigungsspur als Parkraum seitens der LKW genutzt wird“. Das gehe, schildern die Christdemokraten, teilweise so weit, dass selbst der Randstreifen der zweispurigen Bundesstraße 44 mit genutzt werde: „Sogar die Feuerwehr musste schon ausrücken, um auf dem leicht abschüssigen Gelände des Waldbodens, der sich rechts der Fahrbahnen befindet, abgerutschte LKW wieder aufzurichten.“ Des Weiteren stelle das teilweise Zuparken des Beschleunigungsstreifens eine Gefährdung der Autofahrer dar, kritisiert die Union. Da es sich dort nicht um einen Autohof, sondern eine normale Tankstelle handele, bittet die CDU den Magistrat zu überprüfen, „inwieweit hier Gegenmaßnahmen möglich sind und diese dann auch umgehend zu ergreifen“.

Ärger um Zustand der Radwege

Mit dem Zustand der Radwege befasst sich indes ein Antrag der Zeppelinheimer Grünen: Sie ärgern sich darüber, dass die Radwege im Stadtteil nach den Umbauarbeiten der Bushaltestellen Ludwig-Dürr-Straße in beide Richtungen unterbrochen worden seien und bisher noch nicht erneuert wurden. Deshalb soll der Ortsbeirat den Magistrat mit der Wiederherstellung der Radwege an der Flughafenstraße beauftragen. „Aus Richtung Bahnhof, bei Querung der Ludwig-Dürr-Straße, wurde die rote Straßenmarkierung entfernt, des Weiteren ist keine Fortführung des Fahrradweges sichtbar oder ausgeschildert“, schreiben die Grünen in der Antragsbegründung. In der Gegenrichtung fehle die Anbindung vom Fahrradweg auf dem Bürgersteig zum markierten Radweg auf der Straße. Die frühere Abflachung, die dies ermöglichte, sei nicht wieder eingerichtet worden.

Rechtsabbiegende Laster für Radler besonders oft tödlich Zur Fotostrecke

Die öffentliche Sitzung des Ortsbeirats beginnt am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Weitere Themen sind unter anderem ein Antrag der SPD, ein Spielplatzgerät – zum Beispiel mit Schaukel, Rutschbahn und Kletterturm – auf dem Dr.-Eckener-Platz im Bereich des schon vorhandenen Sandkastens aufzustellen. Denn in den vergangenen Jahren seien viele Familien mit Kleinkindern hergezogen. (hov)

Lesen Sie dazu auch: Falschparker sorgen in Obertshausen regelmäßig für Ärger - Außerdem: Ärger über parkende Lkw im Stadtgebiet von Dietzenbach