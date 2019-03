Filiale an der Hugenottenallee: Post öffnet wieder

Seit Ende Februar ist die Post an der Hugenottenallee 59 in Neu-Isenburg zu – wie berichtet, standen die Kunden ziemlich plötzlich vor verschlossenen Türen. Beziehungsweise vor einem Zettel mit der Aufschrift: „Die Postfiliale ist bis auf weiteres geschlossen!“.

Neu-Isenburg – Diese Woche nun die gute Nachricht. Die Suche nach einem neuen Betreiber war erfolgreich: Ahmed Koc ist neuer Kooperationspartner der Deutschen Post. Wenn die Verhandlungen mit dem Unternehmen abgeschlossen sind, will er die Filiale im April wieder öffnen.

Nicht nur vielen Isenburger, sondern auch der Stadtspitze fällt angesichts dieser Nachricht ein Stein vom Herzen. Deshalb hat Bürgermeister Herbert Hunkel, der mehrfach auf die Bedeutung und die Dringlichkeit des Weiterbetriebs der Post an diesem Standort hingewiesen hatte, den neuen Betreiber diese Woche auch gleich in die Magistratspressekonferenz eingeladen, um sich persönlich vorzustellen. „Wir freuen uns, dass es der Deutschen Post gelungen ist, einen erfahrenen Betreiber als Nachfolger zu finden", betont der Rathauschef. „Damit ist die Postversorgung der Bürger im Bereich der nördlichen Hugenottenallee sichergestellt."

Erfahrung bringen Ahmed Koc und seine Frau, die sich gemeinsam vorstellen, einige mit: Seit 2004 selbstständig, betreiben sie derzeit bereits vier Postfilialen – in Kelsterbach, Nauheim, Frankfurt und Weiterstadt. Insgesamt beschäftigt das Ehepaar 35 Mitarbeiter. Und sucht derzeit weitere für die Isenburger Dependance.

In diese investiert Koc nach eigener Aussage zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Denn er müsse den Laden nicht nur komplett neu einrichten, sondern wolle auch das Angebot erweitern. Heißt: die ziemlich große Verkaufsfläche besser nutzen, als das bisher der Fall war.

Künftig werden also in der Filiale wieder die Dienstleistungen der Deutschen Post angeboten, vom gesamten Sortiment der Brief- und Paketpost bis hin zu den Postbankservices. Um die Kundenfrequenz zu erhöhen, wird das Angebot aber auch um ein kleines „Kiosk-Sortiment“ mit Zeitschriften, Zeitungen und Getränken, Schreibwaren und Büroartikeln ergänzt. „Auch bei Lotto haben wir uns beworben, und bereits positive Signale erhalten“, berichtet Koc.

In dem Wissen, dass viele Isenburger darauf warten, will der Betreiber baldmöglichst Anfang April wieder öffnen, „erstmal allerdings in einem Notbetrieb“. Denn Renovierung, Einrichtung und so weiter – all das gehe nicht von heute auf morgen.

Der Magistrat weist darauf hin, dass sich neben der Postfiliale in dem Haus, das sich im Besitz der Stadt befindet und in dem auch die Stadtkasse untergebracht ist, weiterhin die Postfachanlage sowie außerhalb des Gebäudes die Packstation befinden.

Von Barbara Hoven