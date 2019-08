Radfahrer verletzt Fußgänger schwer

In Neu-Isenburg hat ein Radfahrer einen Fußgänger schwer verletzt.

Ein Fahrradfahrer hat einen Fußgänger in Neu-Isenburg umgefahren und ihn dabei schwer verletzt.

Neu-Isenburg – Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist am Montagabend ein 35 Jahre alter Fußgänger in Neu-Isenburg schwer verletzt worden. Der Verursacher, ein Radfahrer, flüchtete nach dem Vorfall und wird seither von der Polizei gesucht. Gegen 18.35 Uhr begegneten sich auf dem Gehweg in der Wilhelm-Leuschner-Straße die beiden Personen.

Unfall in Neu-Isenburg: Fußgänger schwer verletzt

Der Radfahrer verlor plötzlich die Kontrolle und fiel gegen den Fußgänger, der sich dabei den kleinen Finger der linken Hand brach. Ohne sich weiter zu kümmern, fuhr der Radler allerdings einfach weiter.

Nun bittet die Polizei Zeugen, die zu dem Unfall Angaben machen können, sich zu melden. Der Radfahrer soll eine Glatze und eine stämmige Figur haben und wird auf 50 bis 55 Jahre geschätzt. Der etwa 1,75 Meter große und italienisch sprechende Mann trug ein weißes T-Shirt sowie eine kurze Hose.

marv

