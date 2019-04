Selina Kiefer und Wolf Doebel sind Athleten des Jahres 2018 

Überraschung beim „Bunten Abend des Sports“.

Neu-Isenburg – War die Kür der KSV-Ringer zur Mannschaft des Jahres mehr oder minder zu erwarten gewesen, so entpuppte sich die Wahl von Sportlerin oder Sportler des Jahres als Krimi mit wunderbar-salomonischer Lösung: Selina Kiefer und Wolf Doebel sind beide Neu-Isenburgs Sportler des Jahres 2018. Ein Novum – geschuldet der in 41 Jahren noch nicht vorgekommenen Tatsache, dass beide Athleten in der Wertung der unabhängigen Jury exakt die gleiche Punktzahl aufwiesen. „Also wurde beschlossen, dass erstmals ein Duo ganz oben auf dem Podest stehen soll“, verkündete Sport- und Kulturdezernent Theo Wershoven unter großem Beifall der Gäste im Saal.

Lang ist die Liste der Erfolge von Selina Kiefer: Als 16-Jährige kam sie zum TV Neu-Isenburg – ihr Ehrgeiz, gepaart mit enormem Trainingsfleiß, bildete das Fundament für zahlreiche Triumphe. Bisher verbuchte Kiefer nicht weniger als 42 Hessenmeistertitel und holte beim Internationalen Turnfest in Berlin als jahrgangsjüngste Teilnehmerin die Vizemeisterschaft. 2018 wurde sie zum vierten Mal Deutsche Meisterin im Sechskampf. „Abgesehen davon gibt Selina Kiefer ihre Erfahrung als Trainerin an jüngere Turnerinnen weiter“, unterstrich Wershoven.

Obwohl gerade mal 15 Jahre jung, ist Wolf Doebel ein wahrer Medaillensammler. Bislang hat der Turmspringer 73 Hessentitel, 15 Goldmedaillen im Synchronspringen und 32 süddeutsche Meistertitel in der Sammlung. „Wolf Doebel konnte gerade mal richtig laufen, da versuchte er schon, vom Beckenrand ins Wasser zu springen“, verriet Wershoven. Mit gerade mal fünf Jahren soll er – eine Wette einlösend – vom Fünf--Meter-Brett gesprungen sein. Der für den SC Höchst startende Isenburger tritt längst gegen wesentlich ältere Konkurrenz an, die er auch auf internationaler Bühne das Fürchten lehrt. Vom Härveli-Cup in Helsinki mit Teilnehmern aus acht Nationen brachte er beispielsweise zwei Gold- und drei Silbermedaillen nach Hause.

Dass solche sportlichen Erfolge nicht von ungefähr kommen, hob Bürgermeister Herbert Hunkel hervor. So habe die Stadt voriges Jahr 266 622 Euro in die Vereinsförderung investiert. „Nicht weniger wichtig und wertvoll ist freilich das große Engagement von Ehrenamtlichen“, betonte der Rathaus-Chef. „In unserer Stadt sind 34 Vereine beim Landessportbund gemeldet und 7 571 Personen, sprich rund 20 Prozent aller Isenburger, sind Mitglied in einem Verein.“ Fast 40 Prozent der Vereinsmitglieder sind laut Hunkel Jugendliche.

Stellvertretend für die Ehrenamtler wurde Kerstin Zimmermann (TSG-Abteilungsleiterin Gymnastik) für ihr herausragendes Engagement mit dem Rudi-Seiferlein-Preis ausgezeichnet.

Das von Martina Knief moderierte Programm wurde durch Darbietungen von Neu-Isenburger Vereinen sowie des Jongleurs Leo Rauch (TV Neu-Isenburg) aufgelockert. Ein Höhepunkt war die Trapezshow des Duos Elja – Ele und Julia Janke. Beide haben schon als Teil des „Cirque du Soleil“ ein breites Publikum begeistert.

Von Leo F. Postl