Tödlicher Formel-1-Wahn: Frankfurter Raser muss in die Psychiatrie

Nach Tod eines Rollerfahrers

+ © Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa Tödlicher Formel-1-Wahn: Raser muss in die Psychiatrie © Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa

Vom Gerichtssaal per Sofortexpress in die Psychiatrie – so endete der Prozess gegen den 38-jährigen Hobby-Rennfahrer, der am 13. Mai 2017 einen Vespafahrer an der Kreuzung Sprendlinger Landstraße/B459 tot gefahren hatte.