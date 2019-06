Vermisst! Mann aus Neu-Isenburg im Ruhrgebiet unterwegs - plötzlich ist er verschwunden

Vermisst! Ein Mann aus Neu-Isenburger ist spurlos verschwunden. Er war in Bochum unterwegs - seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Neu-Isenburg - Marko Wirth aus Neu-Isenburg wird vermisst. Laut der Polizei war er am 12. Juni geschäftlich in Bochum unterwegs. Zwei Tage später checkte er dort aus einem Hotel aus und meldete sich per Handy zuhause in Neu-Isenburg.

Marko Wirth hielt sich wohl in der Essener Innenstadt auf

Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt sich Herr Wirth möglicherweise in der Essener Innenstadt auf. Der Mann ist rund 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er trägt eine Glatze und hat eine Brandnarbe am gesamten rechten Arm.

Zeugen, die den Mann gesehen haben, melden sich unter 069/80981234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei anderen Polizeidienststellen.

(red)

Lesen Sie auch:

Psychisch Kranker in Mittelhessen vermisst - Polizei warnt: Möglicherweise gewalttätig

Die Polizei Mittelhessen sucht nach einem vermissten 60-Jährigen. Juri A. ist psychisch krank und könnte gewalttätig reagieren.

Vermisst: Frau im Frankfurter Gallus spurlos verschwunden

Eine 78-jährige Frau wird seit Montagnachmittag vermisst. Zuletzt wurde sie im Frankfurter Gallus gesehen. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

13-jähriges Mädchen vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei ist auf der Suche nach einem 13 Jahre alten Mädchen aus Linden (Landkreis Gießen). Die Vermisste ist nach Schulende verschwunden.