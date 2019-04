Vorbereitungen für Saisonstart im Waldschwimmbad sind in vollem Gange

Wasser läuft vier Tage lang

+ © POSTL Der Edelstahl soll zum Saisonstart mit der Sonne um die Wette glänzen: Badleiter Denis Dörschug reinigt mit Hochdruck Teile des im vergangenen Jahr frisch sanierten Kinderplanschbeckens. © POSTL

Die warmen Ostertage waren ein Vorgeschmack auf den Sommer und haben Lust geweckt auf Freizeitvergnügen an der frischen Luft – und das möglichst am Wasser. Im Waldschwimmbad geht das Großreinemachen nach der Winterpause derzeit in die heiße Endphase