Zustand der Unterführung am Bahnhof ist ein Ärgernis

Bahnhöfe sind ja gerne mal eher unschöne Orte, an denen sich die Nutzer über Kaugummi auf den Treppen, Schmierereien und Dreck-Ecken ärgern.

Neu-Isenburg – Unser Artikel über den Bahnhof in Buchschlag ließ Marita Waßmann zum Telefonhörer greifen, um in der Redaktion ihrem Ärger über die Zustände am Bahnhof in Neu-Isenburg Luft zu machen. „Das Bahnhofsgebäude und der Vorplatz wurden mit so viel Geld saniert. Die Unterführung sieht mit den Schmierereien und dem grünen Bewuchs, der vom Boden in die Wände hoch läuft, jedoch ganz fürchterlich aus. Hier kommen tagtäglich tausende Menschen an. Der Bahnhof ist die Visitenkarte der Stadt. Ich verstehe nicht, dass sich da gar nichts tut“, sagt die Isenburgerin. Schon im Oktober sei sie mit diesem Anliegen bei Bürgermeister Herbert Hunkel vorstellig geworden – ohne Erfolg.

Der Rathauschef weiß um das Problem: „Ich war neulich selbst mit dem Zug unterwegs und mir ist es extrem negativ aufgefallen, in welch schlechtem Zustand die Unterführung ist. Das gehen wir baldmöglichst an“, verspricht Hunkel. Ein Problem sei dabei – wie so oft bei den Bahnhöfen – die Zuständigkeit. Das Gebäude gehöre schließlich der Deutschen Bahn. „Wir wollen uns jetzt aber nicht fünf Jahre um Zuständigkeiten streiten, wir haben eine Ausschreibung für die Unterführung laufen“, kündigen Hunkel und Carsten Holtschneider, Fachbereichsleiter des städtischen Hochbauamts, an. In den kommenden sechs Wochen soll die Unterführung von den Graffiti gesäubert und neu gestrichen werden. „Wir lassen die Fläche dann auch mit einem speziellen Anstrich versiegeln, der sich leicht abwaschen lässt. Denn vermutlich kommen die Schmierereien reichlich schnell wieder“, so Holtschneider.

Aber auch sonst tut sich einiges am Bahnhof. Ein Investor renoviert gerade den 130 Quadratmeter großen rechten Flügel des Gebäudes. Gastronomie-Fachmann Yilmaz, der seinen Vornamen nicht in der Zeitung lesen möchte, will Ende April, Anfang Mai ein Kiosk und eine Bar dort eröffnen. Ein Café soll in den Wochen danach weitere Gäste ins Bahnhofsgebäude locken.

Yilmaz hat einen ganz großen Plan für das gesamte Areal. In dem rund 250 Quadratmeter großen linken Teil des Gebäudes soll ein sogenannter „Food Court“ entstehen – mit verschiedenen Inseln für italienisches, asiatisches und vegetarisches Essen. An einer vierten Insel sollen Burger-Freunde auf ihre Kosten kommen und in einem Restaurant können dann alle Speisen von den vier Stationen gegessen werden.

In einem letzten Schritt will der Gastronom das ehemalige Autozug-Gebäude in ein weiteres Café mit Roof-Top-Bar, einer Bar auf dem Dach, verwandeln. „Ich habe wirklich Spaß an dem Projekt und große Visionen. Ich möchte investieren und damit auch Geld verdienen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, diesen Platz zu beleben und ihn für die Isenburger zu einem Ort der Begegnung zu machen“, sagt Yilmaz. Derzeit fühlt er sich von der Stadt allerdings ausgebremst: „Seit fünf Monaten arbeiten wir an der Genehmigung für eine weitere Öffnung Richtung Bahnhofsvorplatz mit drei Treppenstufen, um das Café auch von außen begehbar zu machen. Wir haben uns schon etliche Male getroffen und es geht einfach nicht vorwärts“, ist der Gastronom inzwischen reichlich genervt. Er könne die Ladenbauer für das Café erst beauftragen, wenn er die Genehmigung zur Öffnung habe, hofft er, dass es bald einen positiven Bescheid für ihn gibt.

Yilmaz verspricht auch, seine Toiletten für die Zugreisenden zu öffnen. Das nimmt ein bisschen Druck aus der Diskussion um die fehlenden öffentlichen Toiletten. Hunkel verspricht aber, dieses Problem ebenfalls rasch anzugehen. Rund 200 000 Euro kostet eine solche Anlage. Geld, das der Bürgermeister mit Unterstützung des hessischen Wirtschaftsministeriums aus dem Programm Soziale Stadt akquirieren möchte. Das seit vier Jahren brach liegende Autoreisezug-Areal ist ebenfalls verplant: Es gibt bereits einen Aufstellungsbeschluss für eine Mobilitätsstation. Im Zuge der Planungen für die Regionaltangente West soll dort Baurecht geschaffen werden. Bis dort Fahrräder und Autos geliehen werden können, dürften allerdings noch ein paar Jährchen ins Land ziehen.

Von Nicole Jost