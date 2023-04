Hubschrauber im Einsatz: Verunglückte Smart-Fahrerin in Graben gefunden

Von: Marvin Hinrichsen

Eine Smart-Fahrerin wurde vermisst, sie landete im Graben, dank eines Hubschraubers konnte sie gefunden werden. © Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Eine Smart-Fahrerin verursacht einen Unfall und fährt anschließend in der Nähe von Frankfurt in einen Graben. Ein Polizeihubschrauber sucht nach ihr.

Frankfurt/Neu-Isenburg - Suchaktion im Landkreis Offenbach: Mit der Hilfe eines Polizeihubschraubers fand die Polizei am Montagabend (10. April) schließlich eine betagte Smart-Fahrerin, die eine Unfallfahrt durch die Region hingelegt hatte.

Was war passiert? Gegen 21.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er sich Sorgen um eine Bekannte mache. Er habe mit ihr telefoniert und sie habe ihm mitgeteilt, dass sie sich verfahren habe und nicht mehr wisse, wo sie sei.

Im Rahmen der Suche nach der Frau ermittelte die Polizei, dass die Smart-Fahrerin in Zeppelinheim einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Sie kümmerte sich allerdings nicht um den verursachten Schaden. Angaben der Polizei zufolge irrte die ältere Dame mit ihrem Smart im Anschluss im Waldgebiet zwischen Dreieich-Buchschlag, Neu-Isenburg und Frankfurt-Sachsenhausen umher. Mit ihrem Wagen fuhr sie schließlich südlich von Frankfurt in der Nähe der Oberschweinstiege in einen Graben. Jegliche Versuche, den Standort der Dame zu ermitteln, schlugen zunächst fehl.

Frankfurt: Hubschrauber lokalisiert verunglückte Smart-Fahrerin

Erst durch einen eingesetzten Polizeihubschrauber konnte der Smart lokalisiert werden. Ein hinzugerufener Rettungswagen kümmerte sich medizinisch um die Frau, die aber offenbar unverletzt blieb. Der Führerschein der Dame wurde vorerst sichergestellt. Der Smart musste abgeschleppt werden. (Marvin Hinrichsen)

