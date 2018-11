Platz für Radfahrer und Fußgänger und weniger Verkehr

Professor Dr. Jürgen Follmann regte die Besucher beim Jugendforum in der Hugenottenhalle an, ihre Ideen für eine Umgestaltung der Friedhofstraße einzubringen.

Neu-Isenburg - Ein so großes Engagement der Jugendlichen für ihre Stadt hatte niemand erwartet. Erst diskutierten sie so intensiv über die Neugestaltung der Friedhofsstraße, dass die Zeit zu kurz wurde.

Dann reichten die Stimmzettel mit neun Bewerbern für die Jugendvertretung nicht aus, weil so viele mitmachen wollten. Es ging richtig lebhaft in der Hugenottenhalle zu. Die Neu-Isenburger Jugendlichen waren aufgerufen worden, mit Professor Jürgen Follmann „ihr“ Konzept für das künftige Aussehen der Friedhofstraße zu entwerfen. Im Anschluss sollten sie ihre Vertretung wählen. Also gab es gleich zwei triftige Gründe, an der Veranstaltung teilzunehmen –- und die jungen Menschen haben sie genutzt. Gekonnt führte Follmann, Dekan an der Hochschule Darmstadt, die Jugendlichen an die Thematik heran.

„Was wollen Sie einmal werden: Architekt, Jurist, Psychologe, Lehrerin, Medizinerin? Wo wollen Sie studieren: Vielleicht nicht im Rhein-Main-Gebiet, weil das Studieren hier so teuer ist? Was sind die Verkehrsmittel zur Schule: Rad, Bus oder zu Fuß – möglicherweise auch mit dem Auto?“, fragte Follmann das Publikum. Die Vorschläge und Ideen prasselten nur so auf den Referenten ein. „Ihr müsst euch überlegen, was zusammen geht und was nicht. Wenn wir das eine realisieren, ist das andere nicht mehr möglich“, erklärte Follmann. Die größten Wünsche der Jugendlichen lauteten: Fuß- und Radwege getrennt vom Autoverkehr, Straßenbahn, Bäume und Platz zum Sitzen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an den Haltestellen.

Damit die Jugendlichen selbst Lösungsansätze erarbeiten konnten, wurden sie in Arbeitsgruppen eingeteilt. An sechs Stationen wurden dann jeweils „Wunschstraßen“ entworfen. Studierende der Hochschule Darmstadt begleiteten die Prozesse. Im Anschluss präsentierten die Gruppen ihre Vorschläge – und sie sollten sich auf eine gemeinsame Vorzugsvariante einigen. Dieses Prozedere einer Entscheidungsfindung war ein praktisches Beispiel für demokratische Abläufe in einem Parlament. „Ich war total begeistert, wie engagiert die jungen Leute ihre Ideen vertreten haben“, sagte Follmann, der sich in die Reihen der Jugendlichen mischte, um direkt mit ihnen zu diskutieren.

Der Verkehrsspezialist gab zu bedenken, die Ideen auch unter dem Aspekt des Alters zu sehen: „Denkt daran, was ihr in 20, 30 oder 50 Jahren in Neu-Isenburg vorfinden wollt.“ Alle Varianten wurden lebhaft diskutiert, diese werden auch als Dokumentation der Stadt übergeben. Herausgekommen ist eine „grüne“ Friedhofstraße mit einer Straßenbahn (RTW), die das Radfahren zur Freude macht, aber auch zum Spazieren gehen und Verweilen unter schattenspendenden Bäumen einlädt. Autos dürfen dort auch fahren, aber längst nicht mehr so viele wie jetzt.

Zum Abschluss musste der Referent die Diskussionsfreude der jungen Leute stoppen. Follmann betonte, dass diejenigen, die neue Wege gehen wollen, alte Pfade verlassen müssen: „Ihr habt hier eine ganz tolle Chance, zumindest erst einmal die Friedhofstraße so mitzugestalten, dass sie so aussieht, wie ihr es wollt“, betonte er und machte allen Mut, Ideen einzubringen. Bei der anschließenden Wahl zum Kernteam der Jugendvertretung gab es für den Wahlleiter Mathias Runge von der städtischen Jugendförderung ein unerwartetes Problem. Er hatte einen Stimmzettel mit maximal neun Bewerbern. Es meldeten sich aber mehr. „Es ist ja schön, dass so viele hier auch Verantwortung übernehmen wollen, wir erweitern die Abstimmungsliste dann einfach handschriftlich“, erklärte Runge kurzerhand.

Die Bewerber führten immer wieder an, dass sie Neu-Isenburg lebenswerter machen wollten, was auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft. „Ich will eigentlich Radiologin werden, aber das hat ja noch Zeit, jetzt will ich mich in der Jugendvertretung für eine Verbesserung der Umwelt einsetzen“, sagte die zwölfjährige Manveer aus der Brüder-Grimm-Schule. Zur Vorsitzenden wurde Ana Waschnewski von der Goetheschule gewählt, zu ihren Stellvertretern Sven Markwart und Kara Kreßler. Das Team soll die Interessen der Isenburger Jugendlichen in den städtischen Gremien vertreten. (lfp)