Einschnitte trotz Rekordeinnahmen

Bitter für die Stadt ist, dass mehr als jeder zweite verfügbare Euro an Dritte geht: Die Grafik aus der Präsentation des Kämmerers zum Etatentwurf zeigt, was an prognostizierten Aufwendungen 2018 und 2019 auf die Stadt zukommt. 54 Prozent des Geldes fließen aufgrund gesetzlicher Umlageverpflichtungen (rotes Kuchenstück) ab, auch Personalkosten sind mit 19 Prozent ein dicker Brocken.

Neu-Isenburg - Neu-Isenburg rechnet mit einem weiteren Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen. Von Barbara Hoven

Erster Stadtrat und Kämmerer Stefan Schmitt (CDU) kann auch daher einen ausgeglichenen Doppelhaushalt für 2018 und 2019 vorlegen, ohne dafür weiter Rücklagen in großem Maße auflösen zu müssen. Allerdings gibt es wohl auch weitere Einschnitte für die Bürger: Hundebesitzer beispielsweise sollen tiefer in die Tasche greifen. Auf 733 Seiten haben die Verantwortlichen der Stadt die Etatzahlen für 2018 und 2019 prognostiziert. Am Mittwochabend hat Kämmerer Schmitt den Stadtverordneten den wuchtigen Haushaltsentwurf mehr als eine halbe Stunde lang ausführlich präsentiert. Zwar fällt das erwartete Plus klein aus, aber es ist eins: 123,17 Millionen Euro plant die Stadt 2018 auszugeben, dem gegenüber stehen erwartete Erträge von 124,86 Millionen. 2019 sollen es bei den Aufwendungen 124,62 Millionen sein, bei den Einnahmen 124,92 Millionen.

Eine Hammer-Nachricht von der Einnahmenseite: Isenburg rechnet in diesem Jahr mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 73 Millionen Euro – das ist wieder mal ein neuer Rekord. „Wir sind mit dem vergleichsweise immer noch äußerst günstigen Gewerbesteuerhebesatz hessenweit bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch auf Basis aktuellster Zahlen auf einem absoluten Spitzenplatz“, berichtet Schmitt: Im ersten Halbjahr 2017 liege Isenburg gar hessenweit auf Platz acht; und damit sogar – wenn auch knapp – vor der wesentlich größeren Nachbarstadt Offenbach, vor Hanau, Fulda und Gießen.

Allerdings, betont Schmitt mehrfach, sei nichts so schwer einzuschätzen wie die Gewerbesteuer. „Trotz aller positiver Steuerschätzungen planen wir daher sehr vorsichtig“, betont er. Denn die Prognose der Gewerbesteuer sei immer eine sehr unsichere Sache: „Wir wissen heute nicht, was ein Unternehmen morgen macht.“ Diese Risiken seien bei international agierenden Unternehmen, „wie sie hier Gott sei Dank in Neu-Isenburg ansässig sind“, zudem nochmals ungleich höher als im klassischen Familienbetrieb vor Ort.

+ Für ihren Vierbeiner müssen Frauchen wie Claudia Wörner womöglich bald tiefer in die Tasche greifen. Allerdings steht Isenburg selbst bei einer Verdopplung der Steuer für den Ersthund immer noch am unteren Ende der „Kosten-Hitliste“ im Kreis. © Postl Die Freude über diese sprudelnde Einnahmequelle ist jedoch gedämpft angesichts hoher Ausgaben bei den Umlagen. „73 Prozent der Aufwendungen entziehen sich unserer direkten Einflussmöglichkeit“, erläutert Schmitt. „Somit sind unsererseits gerade noch 27 Prozent des städtischen Haushalts mehr oder weniger ernsthaft beeinflussbar.“ In erster Linie bewirke die Kreis- und Schulumlage eine hohe Belastung: Spitzenreiter bei den Verpflichtungen ist die Kreisumlage mit 21 Prozent der Gesamtaufwendungen, gefolgt von der Schulumlage an den Kreis mit 14 Prozent. Ausgeglichener Haushalt hin oder her: Die Stadt versucht zu sparen, etwa bei den Personalkosten. „Um es zu verdeutlichen: Hier geht es nicht um betriebsbedingte Kündigungen“, betont Schmitt. „Sondern um Einsparungen im Rahmen von Personalfluktuation.“ Und auch für die Bürger wird es wohl einige Einschnitte geben, wenn auch nicht in dem Umfang wie vergangenes Jahr, als Grundsteuer und Kita-Gebühren erhöht worden waren.

Hundehalter werden sich auf eine deutlich höhere Hundesteuer einstellen müssen. Diese sei seit vielen Jahren unverändert „und auf konkurrenzlos günstigem Niveau“, so Schmitt. Isenburgs Sätze seien im Vergleich mit anderen Städten „schlicht nicht mehr zeitgemäß“. Insofern schlägt der Kämmerer im Etatentwurf folgende Änderungen für die Abgabe auf Vierbeiner vor: Der Steuersatz für Ersthunde soll verdoppelt werden von vorher 30 auf künftig 60 Euro – „analog zu den nächsthöheren Städten Dreieich und Heusenstamm“. Der zweite Hund und jeder weitere soll künftig 85 Euro (vorher 54) kosten. Halter von Kampfhunden (oder im Amtsdeutsch: „gefährlichen Hunden“) sollen 30 Prozent mehr zahlen, nämlich 600 statt bisher 456 Euro. Dies sei „eine bewusste ordnungspolitische Maßnahme und analog zu Dietzenbach und Langen“. Wer mehrere Kampfhunde hält, soll für den zweiten und jeden weiteren 750 Euro (bisher: 600) zahlen.

Andere vorgeschlagene Maßnahmen zur Konsolidierung betreffen die Eltern: Angedacht ist etwa eine Erhöhung der Gebühren für die Ferienspiele um zehn Prozent oder eine „geringfügige Erhöhung der Essensgelder“ um etwa drei Euro pro Monat und Kind. Für Autofahrer interessant: Auch von einer „maßvollen Erhöhung der Parkgebühren um etwa 20 Prozent durch Reduzierung der Parkdauer“ ist zu lesen oder von der „Einführung einer Bewirtschaftung des Parkplatzes Wilhelmsplatz“.

Bei den geplanten Investitionen werde sich die Stadt auf das Nötigste beschränken, aber auch keinen Investitionsstau aufkommen lassen. Dicke Brocken sind der Neubau der Kita im Birkengewann mit 2,9 Millionen Euro und die Umsetzung des Programms zur Umgestaltung der Bushaltestellen zwecks Barrierefreiheit mit 1,34 Millionen Euro. Die Planungskosten für ein Konzept zur energetischen Sanierung der Hugenottenhalle und der Stadtbibliothek sind auf 300.000 Euro kalkuliert.

Die ehemals angedachte Sanierung der Friedhofstraße will man zurückstellen – da man davon ausgeht, dass die notwendigen Bauarbeiten dort im Rahmen der Realisierung der RTW für die Stadt weitestgehend kostenneutral erledigt werden. „Kurzfristig haben wir aber jeweils 50.000 Euro für notenwendige Ausbesserungsarbeiten vorgesehen“, ergänzt der Kämmerer.

Er macht aber auch klar, dass sich jüngste Entwicklungen „mit möglicherweise hohen finanziellen Auswirkungen“ im nun vorgelegten Etatentwurf noch nicht widerspiegeln; zum Beispiel die Frage, was eine Einführung der „Hessenkasse“ (auch im Kreis) bedeuten würde. Das größte Gefährdungspotenzial für die Haushaltsplanung sieht Schmitt in der noch ungewissen Entwicklung der Kreis- und Schulumlage. Eine Diskussion zum neuen Etat gab’s am Mittwoch noch nicht. Denn über das Zahlenwerk wird nun zunächst in den Ausschüssen beraten.