Keine Hektik bei Hessentag

Neu-Isenburg - Image-Gewinn oder jahreslanges Defizit? Sobald das Stichwort „Hessentag“ derzeit in Isenburg fällt, wird rege diskutiert. Auch im Stadtparlament am Mittwochabend war das Landesfest Thema.

Anlass diesmal: Die von der SPD in einen Antrag gegossene Forderung, dass die Stadt die Isenburger per Bürgerentscheid mit darüber entscheiden lassen solle, ob die Stadt sich um die Ausrichtung der Großveranstaltung bewerben soll oder nicht. SPD-Fraktionschef Christian Beck brachte den Antrag ein. „Es ist ein spannendes Thema und die Bürger diskutieren jetzt sowieso schon, ob der Hessentag sinnvoll ist oder nicht“, erläuterte Beck. Er sei – wie viele – der Meinung, dass der Hessentag Chancen biete, und zwar auf Investitionstöpfe vom Land, aber auch auf tolle und unvergessliche Veranstaltungen. „Ich verstehe aber auch die Kritiker, die sich darum sorgen, dass Isenburg auf Kosten sitzen bleibt“, so Beck.

Für die SPD ist klar: Eine solche Großveranstaltung braucht Rückendeckung aus der Bevölkerung – die Vereine und möglichst viele Menschen müssten mitziehen, um die Sache zu einem Erfolg zu machen. Daher sei ein Bürgerentscheid angebracht. Auch einen Terminvorschlag hat Beck im Gepäck: Es biete sich an, die Befragung zeitgleich mit der Bundestagswahl im September anzusetzen, „bis dahin haben wir noch viel Zeit für Aufklärung und Information“, so Beck.

Von den anderen Fraktionen kam keine grundsätzliche Ablehnung zum Bürgerentscheid – wohl aber zum vorgeschlagenen Zeitpunkt. „Es ist einfach ein schlechtes Timing und kommt viel zu früh“, kommentierte Günther Marx (Grüne) den SPD-Vorschlag. „Sie bauen damit völlig unnötig Zeitdruck auf den Herbst 2017 auf.“ Viele Leute seien skeptisch, weil der Hessentag in einigen Städten finanziell in die Hose gegangen sei. Die Bedingungen seitens des Landes hätten sich aber inzwischen geändert. Seine Befürchtung sei, „dass wir den Stammtisch bedienen“, wenn jetzt so schnell eine Bürgerbeteiligung aufs Gleis gesetzt werde. Dabei gebe es zur Eile keinen Grund. „Es ist eine Chance, aber lassen wir doch die Stadt jetzt erst einmal arbeiten“, so Marx. Die Grünen finden die Idee einer Bürgerbeteiligung grundsätzlich aber gut.

Auch Bürgermeister Herbert Hunkel betonte, dass kein Grund zur Hektik bestehe, „Hektik hat hier nichts zu suchen“. Die Bewerbung für 2020 sei ohnehin vom Tisch (wir haben berichtet). Die AG der Stadtverwaltung habe schon ein Flächenkonzept entwickelt, das gerade von der Polizei bearbeitet werde, auch ein Finanzkonzept sei in Planung. Natürlich werde man Stadtparlament und Bürger rechtzeitig ins Boot holen. Viele vorbereitende Gespräche habe es ebenfalls bereits gegeben. Nun gelte es, alles gründlich zu betrachten.

Die Parlamentarier einigten sich darauf, den Antrag in die Ausschüsse zu verweisen und Vor- und Nachteile dort gründlich zu diskutieren. (hov)

