Kempinski behält die fünf Sterne

Neu-Isenburg - Es funkelt weiter: Das Kempinski-Hotel in Gravenbruch darf auch künftig die Auszeichnung „Fünf Sterne Superior“ tragen.

Hoteldirektorin Karina Ansos hat von Landrat Oliver Quilling und Bürgermeister Herbert Hunkel jüngst das vom Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA ausgestellte Zertifikat in Empfang genommen. Ein Schild am Eingang der Nobelherberge signalisiert bereits seit zehn Jahren, dass das Kempi im deutschen Hotelbewertungssystem zur höchsten Kategorie zählt. „Der Erhalt dieser Qualitätsstufe ist ein permanenter Prozess der Erneuerung. Mit der Zertifikation Fünf Sterne Superior ist dem Hotel wieder eine Einstufung auf höchstem Niveau gelungen“, lobte Quilling. Das Hotel investierte jüngst in die Renovierung der Zimmer und Suiten, den Umbau des Foyers und die Vergrößerung des Spa-Bereichs.

Das Haus in Gravenbruch, das 1976 von der ältesten Luxushotelgruppe Europas, der Kempinski AG, übernommen wurde, gehört zu einem historischen Anwesen mit einer mehr als 400-jährigen Geschichte. Auf dem Areal ließ einst der Ritter Sebastian von Heusenstamm den Gravenbrucher Hof errichten, bevor vor 300 Jahren das Jagdschlösschen und 1885 die Waldgaststätte „Forsthaus Gravenbruch“ entstanden. Vor 110 Jahren startete der Beherbergungsbetrieb mit Gästezimmern und Saal.

Im Kreis Offenbach können Gäste laut einer Mitteilung aus dem Kreishaus zwischen rund 90 Hotels wählen. Die meisten Übernachtungen und Buchungen zählt Neu-Isenburg, wo laut Bilanz des Hessischen Statistischen Landesamtes 2016 in 16 Hotels und Pensionen (rund 1850 Betten) knapp 164.000 Gäste eincheckten. Sie blieben durchschnittlich zwei Tage. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neu-Isenburg liegt laut der Statistik mit 323.000 Übernachtungen kreisweit an der Spitze. (nn)

